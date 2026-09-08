Die Geschichte der Firma Funk und Vatter ist eng mit der Ehefrau eines der Gründer verbunden. Da sie vor 100 Jahren nach einem Friseurbesuch ihre Haare – wie damals üblich – an der frischen Luft getrocknet hatte, erlitt sie eine Lungenentzündung. Und dies brachte ihren Mann 1926 auf die Idee, eine Trockenhaube zu entwickeln, die später als „gläserne Venus“ große Bekanntheit erlangte. Gebaut wurden die Heißluftgeräte der Fuva auf dem Firmengelände an der Ottobrunner Straße 60, wo heute noch eine Werkstattbaracke aus dem Jahr 1942 steht. Und um dieses Gebäude ist ein Streit entbrannt, der aus Sicht des Grundstückseigentümers – des gegenüberliegenden Gartencenters Seebauer – alles andere ist als heiße Luft.

So hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) jenen einstöckigen Holzbau im Sommer 2025 als Denkmal eingestuft und damit dessen geplanten Abriss mit anschließendem Neubau von 19 Wohnungen auf dem Areal zunichtegemacht. Gegen diese Einschätzung hat das von Bernhard Gerstenkorn geführte Gartencenter beim Verwaltungsgericht München eine Klage eingereicht. Und mit dieser ist das Unternehmen nun erfolgreich gewesen.

Die vom BLfD angeführte geschichtliche Bedeutung der Werkstattbaracke als Produktionsstandort für die Kriegswirtschaft lasse sich an dem Gebäude selbst nicht ablesen, sagte der Vorsitzende Richter Josef Beil in der mündlichen Verhandlung. Daher hätte die historische Relevanz auf der Basis von wissenschaftlichen Befunden nachgewiesen werden müssen. „Die Erkenntnisse für die Nutzung des Gebäudes im Rahmen der Kriegswirtschaft reichen indes nicht aus, um einen geschichtlich bedeutsamen Vorgang zu belegen“, konstatierte der Richter. Insofern sehe seine Kammer bei der Baracke keine Denkmaleigenschaft vorliegen.

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig; die Stadt München als Beklagte kann dagegen noch Rechtsmittel einlegen und vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ziehen. Für das Gartencenter Seebauer ist das Urteil dennoch ein Erfolg. „Das Ergebnis ist sehr erfreulich“, sagte Geschäftsführer Bernhard Gerstenkorn direkt nach der Verhandlung. „Es hat sich bestätigt, dass es falsch war, dieses Gebäude nur aufgrund von Verdacht und einer zehnminütigen Besichtigung in die Denkmalliste aufzunehmen.“

Seine Familie hatte das Grundstück vis-à-vis ihres Geschäfts Ende der 1980er-Jahre gekauft. Auf die Idee, die dortige Baracke abzureißen und dort Wohnungen zu errichten, kam Gerstenkorn vor einigen Jahren, als sich Anwohner des Gartencenters per Klage gegen dessen Ausbaupläne wehrten. 2024 habe man bei der Stadt einen Bauantrag eingereicht, um auf dem Grundstück ein dreigeschossiges Gebäude und ein „Punkthaus“ zu errichten. Insgesamt sollten so 19 Wohnungen entstehen – mit erschwinglichen Mieten, versichert Gerstenkorn. Die zugehörigen Pläne seien ebenso wie die Absprache mit dem Rathaus schon weit gediehen gewesen, bis das Thema Denkmalschutz sie plötzlich durchkreuzte.

Denn vor gut einem Jahr wurde die 45 Meter lange und zwölf Meter breite Baracke in die bayerische Denkmalliste eingetragen. Als Begründung führte das BLfD die geschichtliche Bedeutung des Bauwerks an, das eigens für die Kriegsproduktion errichtet worden sei. Überdies seien dort Zwangsarbeiter zum Einsatz gekommen, und auch der Gebäudetyp habe historische Relevanz – als Exemplar für einen Barackenbau, der während der NS-Diktatur eine zentrale Rolle gespielt habe. Vor Gericht in der mündlichen Verhandlung berief sich der Vertreter des BLfD nicht zuletzt auf ein historisches Schreiben, aus dem hervorgehe, dass an dem Standort an der Ottobrunner Straße während des Zweiten Weltkriegs „heereswichtige Geräte“ hergestellt worden seien.

Details zu den damaligen Vorgängen konnte der BLfD-Vertreter auf Nachfrage des Gerichts indes nicht liefern. „Es ist nicht klar, welche Produktion dort stattgefunden hat. Es ist nicht klar, wie sie stattgefunden hat. Und es ist auch nicht klar, durch wen sie stattgefunden hat“, fasste Josef Beil zusammen. Infolgedessen könne man der Baracke keine geschichtliche Bedeutung zumessen. „Allein der Gebäudetyp – also dass es eine alte Baracke ist – reicht da nicht aus“, erklärte der Richter.

Sollte das Urteil des Verwaltungsgerichts Rechtskraft erlangen, würde dies den Weg freimachen für einen Abriss der Werkstattbaracke samt anschließender Neubebauung des Areals. Sein Gartencenter werde dieses Vorhaben vermutlich aber nicht mehr selbst umsetzen, sagte Bernhard Gerstenkorn. „2024 hätten wir das noch machen können. Aber jetzt geht das aufgrund der Baupreissteigerungen und fehlender Förderungen wahrscheinlich nicht mehr.“

Daher kämen auch ein Verkauf des Grundstücks oder eine Zusammenarbeit mit einem Bauträger in Betracht. Sein Gartencenter wolle nun erst einmal die Arbeiten am Logistikzentrum im Zuge der Erweiterung abschließen, sagt Gerstenkorn. „Das dauert vermutlich bis Oktober. Und danach werden wir uns neu sortieren und überlegen, wie es mit der Baracke und auf dem Grundstück weitergeht.“