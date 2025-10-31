Ach ja, das Westend! Für so manchen Münchner auf Wohnungssuche ist das Viertel ein Sehnsuchtsort, mit Läden, Restaurants und Kneipen vor der Haustüre. Im Westend herrscht Leben, mancherorts bis spät in die Nacht, aber meist ohne die chaotischen Zustände, die Anwohner zuletzt im Univiertel beklagt haben.

Von dieser Charakterisierung ausgehend passt die Snakes Bar in der Ligsalzstraße 33 perfekt in ihre Umgebung. Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es hier Cocktails und Drinks, die man nicht überall bekommt. Und das Beste daran: Während in anderen Ecken der Stadt längst die Lichter aus sind, geht es in der Snakes Bar am Wochenende auch mal bis 3 Uhr morgens, wenn es die Stimmung und die Zahl der Gäste hergeben. Solche Öffnungszeiten gibt es auch im Westend nicht allzu oft.

Wer möchte, kann zu späterer Stunde ein wenig tanzen. Wer allerdings komplett die Sau rauslassen will, ist dann doch in einem Club besser aufgehoben. Denn die Snakes Bar behält auch nach nachts ihren Loungecharakter, der eher zu angeregten Gesprächen als zum Totalabsturz einlädt.

Zu trinken gibt es neben Klassikern Eigenkreationen wie den Fizz Rouge mit dem hausgemachten Erdbeerlimes. Zudem findet sich auf der Karte eine beachtliche Auswahl an „Sours“ – wie gut, dass die Snakes Bar lange offen hat, ansonsten käme man bei dem Versuch, sich durch das Angebot zu trinken, doch gehörig unter Zeitdruck.

Im Innenbereich ist die Snakes Bar mehr Lounge als Kneipe. (Foto: Robert Haas)

Draußen zeigen einem Schilder den Weg. (Foto: Robert Haas)

Ein weiterer Verkaufsschlager: der Espresso Martini. Der Drink ist beliebt, wird aber längst nicht überall angeboten. In der Snakes Bar wird er serviert – und die Mischung aus Koffein und Alkohol sorgt bei dem ein oder anderen Gast neben dem Ambiente vermutlich ebenfalls dafür, dass er bis zum Ende durchhält. Preislich liegen die meisten Cocktails um die elf Euro. Gegen den kleinen Hunger gibt es Knabberzeug und Snacks, gegen den großen muss man aber eher in die umliegenden Restaurants.

Neben dem Tagesgeschäft organisiert die Snakes Bar regelmäßig Events: Wer seine Drinks in Zukunft lieber selbst mixen möchte, kann sich das dafür notwendige Wissen in Cocktailkursen aneignen. Und wer neben einem Sinn für Getränke auch noch eine ästhetische Ader besitzt, kann in Keramikkursen seine künstlerische Begabung ausleben.

Zudem finden immer wieder Geburtstagsgesellschaften ihren Weg in die Snakes Bar. Manche Gastgeberinnen oder Gastgeber feiern ihren 30., andere ihren 40. oder 50. Geburtstag. Überhaupt ist das Publikum extrem gemischt: Studierende, Berufstätige, Geburtstagskinder, Pärchen beim Absacker. Und auch das passt wirklich gut ins Westend.

Snakes Bar, Ligsalzstraße 33, 80339 München, Öffnungszeiten: Dienstag-Donnerstag 18-1 Uhr, Freitag und Samstag 18-3 Uhr.