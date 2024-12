Wenn in der Silvesternacht der Zeiger auf zwölf Uhr springt, wird manch einer sentimental. Egal, wie gut oder schlecht das abgelaufene Jahr war, man hält einen Moment inne und blickt zurück. Der Gastronom Jonas Messerschmidt muss kommendes Silvester gleich vier Jahre auf einmal zum Abschluss bringen. Am 31. Dezember 2020 sperrte er seine Aperitivo-Bar L'Oca Bianca erstmals auf und wird sie nun am Silvestertag vier Jahre später wieder schließen.

Die „weiße Gans“, wie Messerschmidt seine Bar nach ihrem Maskottchen im Logo auch nennt, sei aus den beengten Räumlichkeiten am Alten Messeplatz herausgewachsen, erklärt er. Zwar wolle er sich nach einem neuen Standort umsehen, einem größeren mit Schanigarten, längeren Öffnungszeiten und idealerweise wieder im Westend. Eine italienische Tagesbar soll es aber nicht mehr werden. „Die weiße Gans ist hier geboren und endet hier“, sagt Messerschmidt.

Zum Abschluss bittet er die „Famiglia“, alle Freunde und Wegbegleiter, zum letzten Aperitif. Ab 14 Uhr kann man in der L'Oca Bianca seine Silvesterparty mit Daydrinking, wilden Austern und Häppchen einläuten. Dazu gibt es Musik vom DJ und es werden letzte T-Shirts und Weingläser verkauft. Später trifft sich die „Famiglia“ zum Feuerwerk auf der Theresienwiese wieder (L'Oca Bianca, Alter Messeplatz 6, „The Last Aperitivo“ am 31. Dezember von 14 bis 20 Uhr, Reservierungen über www.locabianca.de oder telefonisch unter 089/92587937).

Einen Adventssonntag zum Entschleunigen verspricht die Amari Bar am Maßmannpark. Am 15. Dezember bereitet deren Küchenteam ein Menü mit acht Gängen zu, das schon um 11.30 Uhr beginnt und bis in den Nachmittag hinein serviert wird. Wer das Menü mit Fisch und Fleisch wählt, darf sich zum Beispiel auf Ceviche von der Bachforelle, Wirsingwickerl mit Wildschwein und Blutwurst sowie Hirsch mit Rosenkohl und Schokolade freuen. Zum vegetarischen Menü gehören unter anderem ein Onsen-Ei mit Steinpilz, handgemachten Parmesan-Ravioli mit Salbei und Sellerie mit Radicchio und Orange (Amari Bar, Dachauer Straße 90, Acht-Gänge-Menü am 15. Dezember um 11.30 Uhr, 99 Euro p. P., optionale Weinbegleitung für 61 Euro p. P., Reservierungen per Mail über info@amari.bar).

Der Luitpoldblock veranstaltet am Samstag zum ersten Mal ein Adventsfest im Hof. Musik und Getränke kommen vom Künstlerkollektiv Public Possession. Das Bingo Bistro im Glockenbachviertel steuert Bosna in der Semmel bei, der Integrationsbetrieb Balan Deli ein „Grilled Cheese Sandwich“ mit Kimchi. Außerdem wird es belgische Waffeln, eine Tombola und ein Kinderprogramm geben (Luitpoldblock, Brienner Straße 11, Adventsfest im Hof am 7. Dezember von 14 bis 23 Uhr).