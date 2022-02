Vor 40 Jahren eröffnete Charles Schumann seine legendäre Bar. Und es lief - von Tag eins an. Wie kann das eigentlich sein in einer Stadt wie München?

Von Philipp Crone

Sie waren gar nicht glücklich, die Stammgäste. Nur: Wenn eine Bar gerade erst aufmacht, dann schon Stammgäste hat, und die nur deshalb unglücklich sind, weil sie zu wenig Platz und die Bar-Crew nicht genug Zeit für sie haben, dann ist schon die Frage, wie unglücklich sie wirklich waren. Aber das ist schon seit jeher so, also seit genau 40 Jahren und einer Woche. Warum ist dieses Schumann's eigentlich so besonders?