Von Dilara Rix

2007 im Münchner Kreisverwaltungsreferat: "Glücksrad ist schon vergeben. Sucht euch einen anderen Namen für eure Bar. Ihr habt fünf Minuten Zeit, sonst müsst ihr einen neuen Termin ausmachen." Fünf Minuten später stand der neue Name fest: Schluckauf.

Den Namen bekam eine ehemaligen ungarische Disko in der Occamstraße 26, die sich seitdem zu einer der beliebtesten Studentenbars Münchens entwickelt hat. Mit roten Wänden, tiefen Decken und braunen Barhockern. Rechts neben dem Eingang steht ein Kicker, eine Dartscheibe hängt an der Wand, weiter hinten gibt es einen Star-Wars-Flip-Automat. Das Herzstück des Raums aber ist die Bar. Rund steht sie in der Mitte, sodass von allen Seiten bestellt werden kann - Bierausschank auf 360 Grad.

Detailansicht öffnen München, 13.10.2022 / Foto: Robert Haas Bar `Schluckauf ` in Schwabing (Foto: Robert Haas)

Die Einrichtung hat sich in den vergangenen 15 Jahren nicht verändert, genauso wenig wie die Einstellung der Besitzer. Ihrer Meinung nach müssen die Leute sich hier nicht benehmen - nicht so wie im P1. Benehmen im Sinne von "sich verstellen", verdeutlicht die Besitzerin dann nochmal. Ihr sei es wichtig, dass sich jeder wohl fühlt. Das tun im Schluckauf größtenteils Studenten, aber nicht nur. Das Publikum ist sehr gemischt, die Stimmung dennoch ausgelassen und entspannt. Es wird sich über die Tische und auch über die Freundesgruppen hinweg unterhalten. Ein lockeres Trinkerlebnis.

Lockere Stimmung und niedrige Preise

Für eine richtige Studentenkneipe braucht es natürlich nicht nur gute Stimmung, sondern auch niedrige Preise. Und die sind im Schluckauf tatsächlich vergleichsweise moderat. Die Getränkekarte untergliedert sich in Biere, Longdrinks, Alkoholfreie Drinks, Kurze & Schnäpse und Weine & Schaumwein. Essen gibt es hier nicht. Für eine Halbe Augustiner zahlt man 3,40 Euro, für einen Gin Tonic 6,60 Euro. Auch das ist Teil der Einstellung der Besitzer. Die Preise sollen bezahlbar bleiben. Jederzeit Happy Hour ist hier das Motto.

Die Kneipe ist fast immer voll. Das liegt womöglich auch an der Lage in der Nähe des Wedekind-Brunnens, der stets belebt ist und bekannt dafür, von unzähligen guten Bars gesäumt zu sein. Obwohl so nah an der Münchner Freiheit gelegen, ist es vor der Bar meist recht ruhig. Wem es also einmal zu laut wird, kann draußen in Ruhe frische Luft schnappen.

Unter Studenten ist die Bar als gute Wahl für entspannte Abende bekannt. "Hier ist es immer locker und günstig", sagt ein Jurastudent während er sich die nächste Halbe bestellt. Im Hintergrund laufen laut die typischen Partylieder.

Schluckauf, Occamstraße 26, 80802 München, E-Mail: reservierung@schluckauf-schwabing.de (Reservierung ausschließlich bis 22 Uhr möglich), Telefon: 01638850599, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Donnerstag 19 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 19 bis 5 Uhr, Sonntag, Montag und Dienstag nur auf Anfrage