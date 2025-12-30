Zum Hauptinhalt springen

Munich Bar Community„Wir wollen zeigen, dass sich auch in München etwas bewegt“

Lesezeit: 7 Min.

Die Gründer der Munich Bar Community:  Chris Schmidt-Sanchez, Kevin van Schoten und  Angelica Schwarzkopf.
Die Gründer der Munich Bar Community:  Chris Schmidt-Sanchez, Kevin van Schoten und  Angelica Schwarzkopf. (Foto: Robert Haas)

Wie bringt man neuen Schwung in die Barszene? Drei junge Münchner Barkeeper haben ein Netzwerk gegründet, in der sich Beteiligte austauschen können. Was das bringt, warum alkoholfreie Drinks immer wichtiger werden und was sich in der Politik ändern müsste.

Interview von Sarah Maderer

Für die gemeinsame Urlaubsplanung oder zum Organisieren eines Geschenks sind Gruppen-Chats eine gewisse Zeit lang unverzichtbar. Sobald aber die Party gefeiert und die Koffer wieder verstaut sind, schläft die Unterhaltung ein, bis man sie stumm schaltet oder löscht. Die Whatsapp-Gruppe „Munich Bar Community“ dürfte keines der rund 360 Mitglieder stumm geschaltet haben. Denn sonst verpasst man neue Kontakte, einen neuen Job, vielleicht sogar eine neue Wohnung.

Zur SZ-Startseite

Kosten in der Gastronomie
:„Die Mehrwertsteuersenkung ist nicht dafür da, Preise zu senken“

Für Wirtinnen und Wirte ist die Ermäßigung auf sieben Prozent eine gute Nachricht, für Gäste nicht unbedingt. Wie Münchner Gastronomen das erklären – und wo es doch Rabatt geben soll.

Von Jacqueline Lang

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite