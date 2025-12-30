Für die gemeinsame Urlaubsplanung oder zum Organisieren eines Geschenks sind Gruppen-Chats eine gewisse Zeit lang unverzichtbar. Sobald aber die Party gefeiert und die Koffer wieder verstaut sind, schläft die Unterhaltung ein, bis man sie stumm schaltet oder löscht. Die Whatsapp-Gruppe „Munich Bar Community“ dürfte keines der rund 360 Mitglieder stumm geschaltet haben. Denn sonst verpasst man neue Kontakte, einen neuen Job, vielleicht sogar eine neue Wohnung.