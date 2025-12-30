Für die gemeinsame Urlaubsplanung oder zum Organisieren eines Geschenks sind Gruppen-Chats eine gewisse Zeit lang unverzichtbar. Sobald aber die Party gefeiert und die Koffer wieder verstaut sind, schläft die Unterhaltung ein, bis man sie stumm schaltet oder löscht. Die Whatsapp-Gruppe „Munich Bar Community“ dürfte keines der rund 360 Mitglieder stumm geschaltet haben. Denn sonst verpasst man neue Kontakte, einen neuen Job, vielleicht sogar eine neue Wohnung.
Munich Bar Community„Wir wollen zeigen, dass sich auch in München etwas bewegt“
Wie bringt man neuen Schwung in die Barszene? Drei junge Münchner Barkeeper haben ein Netzwerk gegründet, in der sich Beteiligte austauschen können. Was das bringt, warum alkoholfreie Drinks immer wichtiger werden und was sich in der Politik ändern müsste.
Interview von Sarah Maderer
