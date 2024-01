Der Angeklagte soll in der Bank, in der er selbst arbeitete, 735 500 Euro gestohlen haben.

Von Andreas Salch

Das Geld ist weg. Fast eine dreiviertel Million Euro. Und Jan K. (Name geändert) sitzt auf der Anklagebank der 1. Jugendkammer am Landgericht München I und schweigt. Ende Juli 2022 soll der damals 19-Jährige den Betrag bei einem Coup in einer Bank im Landkreis München erbeutet haben. Nicht indem er sie überfiel - der gelernte Bankkaufmann war bei dem Kreditinstitut angestellt. Angeblich soll Jan K. das Geld im Tresorraum unbemerkt in seinem Rucksack verstaut und sich dann auf und davon gemacht haben. Fast ein halbes Jahr war der inzwischen 21-Jährige auf der Flucht. Anfang Februar des vergangenen Jahres gelang es Fahndern dann, ihn festzunehmen.