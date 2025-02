Im größten Sitzungssaal des Strafjustizzentrums geht es am Landgericht München I um eine achtköpfige Bande von Autoreifen- und Felgendieben, aber auch um ein Familiendrama: Felix V. und Ricardo R. sollen in großem Stil bayernweit Autohäuser angefahren, Teile gestohlen und weiterverkauft haben, um ihre finanziellen Probleme zu lösen und „einen gehobenen Lebenswandel führen“ zu können, so sieht es die Staatsanwaltschaft. Felix V. soll dazu unter anderem seine beiden Brüder sowie seinen Vater in das „Geschäftsmodell“ involviert haben – ehe er sich im Gefängnis das Leben nahm.

„Felix war 363 Tage jünger als ich“, sagt Florian V., „ich sollte auf ihn aufpassen“, habe die Mutter gesagt. Dann versagt ihm die Stimme. Sein Bruder habe ihm erzählt, er werde bedroht, „ich sollte ihm helfen und dunkle Sachen anziehen“. Um was es gehe, habe er beim ersten Mal gar nicht gewusst. Er selbst leide seit seiner Jugend an „On- und Off-Depressionen“. Und wenn man im eigenen Leben nicht viel Wert sehe, „hilft man zumindest seinem Bruder“.

Felix V. und Ricardo R. hatten sich über den Beruf kennengelernt. Und offenbar einte sie auch eine gewisse monetäre Zwangslage und der Drang nach einem luxuriösen Leben. Im Frühjahr 2018 sollen sie beschlossen haben, die Autoteile vorwiegend bei Audi-, Mercedes und BMW-Händlern zu stehlen. „Am Tag hat er gearbeitet und nachts die Objekte ausgekundschaftet“, erzählt der Bruder des Verstorbenen vor Gericht. Die Außengelände sollten möglichst frei zugänglich sein und frei von Überwachungskameras. Die Täter, die zusätzlich mit angeheuert wurden, sollten alle schwarz gekleidet sein und Sturmmasken tragen.

Wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift schreibt, soll die Bande so 14 Autohändler angegangen sein und dabei einen Schaden von einer Million Euro angerichtet haben. Wobei der Wert der Beute mit etwa 440 000 Euro angegeben wird, der Rest ist Sachschaden. Denn die Diebe hievten die Autos mittels Wagenheber in die Höhe, montierten die Reifen ab und legten anschließend die Fahrzeuge auf mitgebrachte Pflastersteine ab – oder ließen sie einfach mit den Bremsscheiben voran auf den Boden knallen.

„Da hatten sie ihren Spaß daran, die Autos runterfallen zu lassen“, erzählt Florian V. Da seien ihm Zweifel gekommen, ob der Bruder wirklich so bedroht werde, wie er ihm weisgemacht hatte. Als er das erste Mal dabei war in Landsberg am Lech, sollte er Schmiere stehen und pfeifen. Er habe gesagt, er könne keinen Aufpasserjob machen, „weil ich nicht pfeifen kann“. Woraufhin man ihm eine Trillerpfeife in Aussicht stellte. Aber auch die schwarzen Stiefeletten, die Florian V. trug, seien unpassend gewesen, „weil die Holzabsätze zu laut klackerten“.

Der Vater soll von Beginn an in die Diebstähle involviert gewesen sein, davon sind die Ermittler überzeugt

Bei einem weiteren Coup bei einem Autovermieter am Münchner Flughafen habe er seine Mithilfe verweigert: Denn sein Bruder habe ihm erzählt, dass es dort einen Wachmann gebe. Aber wenn der ein Problem sein sollte, werde sich Ricardo R. schon „kümmern“. Daraufhin habe er mit seinem Bruder gestritten und sei im Auto sitzen geblieben.

In einem Fall hatte ein weiterer Bruder von Felix V. mitgeholfen und von Anfang an, so sehen es die Ermittler, soll der Vater Peter V. mit im Boot gewesen sein: Der heute 60-Jährige soll mit seinem Sohn die Abläufe besprochen und ihm Hinweise auf mögliche Tatorte gegeben haben. Zudem soll er seine Garage zur Einlagerung der gestohlenen Radsätze zur Verfügung gestellt haben. Auch beim Weiterverkauf der Reifen und Felgen soll der Papa mitgeholfen und Fantasie-Rechnungen ausgestellt haben, um den Käufern ein seriöses Geschäft vorzugaukeln.

Die 3. Strafkammer am Landgericht München I hat bis Ende April Sitzungstage terminiert, dann soll ein Urteil gesprochen werden.