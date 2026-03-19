Das Ganze ist so aufregend, dass die Killerpilze es selber kaum aushalten. So aufregend, dass sie das Geheimnis schon ein bisschen früher ausplaudern mussten, als es der Plan war. Am Dienstag tauchte ein erstes ominöses Video auf der Instagram auf mit der Überschrift: „Das Warten hat ein Ende“. Und da waren die ungeheuer treuen Fans der einstigen Teenager-Lieblinge, die nun seit sieben Jahren nichts von sich haben hören lassen, schon ganz aus dem Häuschen und kommentierten: „Geil, dass es euch noch gibt. Mit euch bin ich aufgewachsen. Ihr wart meine Jugend.“ Oder: „Heilige Makrele!“

Was man also ahnte und viele sich schon so lange wünschten, sollte am Donnerstagabend verkündet werden, aber dann platzte es schon am Mittwoch, 19 Uhr, aus der Band heraus: Die Killerpilze sind wieder da, in Originalbesetzung, und sie geben ein Konzert: „Unser großes Wiedersehen zuhause“. Um die überaus Emoji-geladenen Reaktionen der Fans zu verstehen, wie „Ich muss heulen“ oder „Kann mich mal bitte jemand kneifen? Träume ich, oder wird das wirklich wahr?! Schon jetzt die beste Neuigkeit des Jahres“, muss man kurz zurückschauen, was da einst los war mit den Killerpilzen.

Als sie die Band 2002 gründeten und nach der Superwaffe in einem Videospiel benannten, war Jo Halbig, der Sänger, 13 Jahre alt, sein Bruder Fabi am Schlagzeug neun, und Bassist Andreas Schlagenhaft und Gitarrist Maxi Schlichter 14. Gut, Schülerbands hat es immer gegeben; aber während andere Teenie-Gruppen noch ihr Taschengeld zählten, hatten die Killerpilze 2006 schon einen großen Plattenvertrag, eine goldene Schallplatte und Tokio Hotel eine große Schar kreischender Anhänger ausgespannt. Es war die Zeit von Bravo und Viva, es war die Zeit der selbst ernannten „gefährlichsten Band der Galaxie“ und ihren Hit „Richtig Scheiße (auf ne schöne Art und Weise)“.

Die vielleicht noch beachtlichere Leistung war, dass sie sich vom Kinderzimmer-Punk-Pop-Wunder aus der Provinz in München zu Berufsmusikern entwickelten. Während sie immer wieder und immer reifere Killerpilze-Alben veröffentlichten, schufen sie sich weitere Standbeine: Jo Halbig wurde Band-Manager, PR-Berater, Konzertveranstalter, Fabian Halbig Schauspieler („Vorstadtkrokodile“, „Tatort“), Max Schlichter Musikproduzent und Musikschulenbesitzer. Nur Andreas Schlagenhaft zog sich 2007 schon zurück, er betreibt einen Bioladen in der Heimat.

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„Jeder hat ja auch seine eigenen Dinge“, sagt Jo Halbig, „Solo-Projekte, Film, Agentur, Familien, Leben halt.“ Sechs Jahre lang sei es deshalb total still um die Band gewesen. „Erst im Oktober haben wir ein erstes Mal über die Möglichkeit gesprochen, was wäre wenn …“ Und sein Bruder Fabi ergänzt: „Auslöser war meine Hochzeit. Irgendwie haben wir es da mitten in der Nacht gefühlt, kurz auf schlechtem Equipment für alle Gäste spontan zu spielen. Wir haben uns in die Augen geschaut und haben’s einfach gemacht.“ Und auch den Aussteiger Andreas Schlagenhaft zurückzugewinnen, fiel ihnen leicht, sagt Max Schlichter, der ihn anrief: „Er war sofort am Start. Null Überzeugungsarbeit.“

Niedlich, aber ganz schön laut: die „Killerpilze“ im Juli 2006 auf dem „Hillside“-Festival in Bad Tölz. Manfred Neubauer

So werden sie nun am 18. Dezember ihr Comeback geben und viel zu feiern haben: Zum ersten Mal seit 20 Jahren in Originalbesetzung, den 20. Geburtstag ihres Durchbruchalbums „Invasion der Killerpilze“, und das an dem Ort, an dem sie vor sieben Jahren das letzte Mal auf der Bühne standen, im großen Backstage-Werk. Der Vorverkauf startet am Freitag, 20. März, 12 Uhr, für registrierte Fans schon eine Stunde vorher. „Und wer weiß, vielleicht ist München erst der Anfang“, schreiben die Killerpilze.

Die Reaktionen der Fans jedenfalls sind überschwänglich. „Es ist unglaublich schön zu sehen, wie sehr sich die Menschen in den letzten Tagen freuen“, sagt Fabi Halbig, „online, offline, überall nur positives Feedback. Damit haben wir so nicht gerechnet.“ Von der Euphorie-Welle wollen sie sich jetzt tragen lassen, erst mal mehr hin zum „Live-Moment“, weniger ins Studio, aber selbst für Rückkehrer Schlagenhaft muss es nicht dabei bleiben: „Wenn diese Energie wirklich weiter so kommt, dann schauen wir mal, was noch geht.“