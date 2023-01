Von Elisabeth Fleschutz

Die Vielfalt ist groß, das Potenzial auch - und weil Jahr für Jahr neue junge Bands die Münchner Musikszene bereichern, ist es schwer, eine Band hervorzuheben. Vor dieser Aufgabe ist die Jury bei der Wahl zur Band des Jahres 2022 gestanden. Am Ende ist das Ergebnis der Musiker und Musikerinnen, Autoren und Autorinnen der Junge-Leute-Seite und Alessa Patzer vom Feierwerk sehr eindeutig - Publikumsvoting und Jury-Ergebnis zusammengenommen: Inlier ist die Band des Jahres 2022.

Die Bandmitglieder sind mit die jüngsten in der Auswahl, machen aber schon jahrelang zusammen Musik. Und das hört man: "Da ist einerseits viel Potenzial, andererseits ist Inlier schon ein richtig eingespieltes Team", sagt Jurorin Clara Löffler, die die Band auch live überzeugt hat. Lotte Friederich, bekannt durch ihr Musikprojekt LORiiA, unterstreicht: "Ich finde krass, dass sie so aktiv sind und noch dazu so professionell." Auch das Wort "Alleinstellungsmerkmal" fällt: Inliers erste EP "Merry and Motionless" ist eine einzigartige Kombination aus Punkrock, Metal und Elektro.

47 Bands sind vergangenes Jahr auf der Junge-Leute-Seite vorgestellt worden. Zehn davon sind für die Wahl zur Band des Jahres nominiert gewesen. Eine Auswahl, in der sich ganz deutlich die Vielfalt der Münchner Musikszene von Dream Pop über Jazz und Rap bis Post-Rock widerspiegelt. Darin ist sich auch die Fachjury einig. "Allen Bands merkt man an, dass die Musik ihr Traum ist", sagt Lotte Friederich. Robert Salagean, ebenfalls Jurymitglied und Teil der Band Rosa Blut, war 2018 als Sänger der Band Ni Sala selbst Band des Jahres. "Das gibt einem schon Rückenwind."

Alessa Patzer von der Fachstelle Pop im Feierwerk ist nicht nur Mitorganisatorin des Sound-of-Munich-Now-Festivals, sondern organisiert auch den Sprungbrett-Wettbewerb. Gewinner war 2022 Plume, eine Post-Rock-Band, die ebenfalls als Band des Jahres nominiert war. Plume ist beim Publikumsvoting der Instagram-Community an der Spitze gewesen und sichert sich zusammen mit der Wertung der Jury den vierten Platz, gleichauf mit Wonuola. Alessa Patzer ist von der jungen R'n'B-Künstlerin begeistert, bei der 2022 viel passiert ist: "Sie ist auf vielen Bühnen zu sehen - in München und auch darüber hinaus."

Alle nominierten Bands sind 2022 über sich hinausgewachsen: Die Newcomerin Franzine hat es mit nur einem Song in die innere Auswahl zur Band des Jahres geschafft. Dream-Pop-Artist Matteo Germeno unterzeichnete einen Vertrag beim Major Label Sony. Popsängerin Kinga veröffentlichte drei Songs und trat beim "Sound of Munich Now" auf. Daisy Dreams spielte eine Show nach der anderen.

Die Band, deren Entwicklung und Engagement jedoch am meisten herausstachen, ist Inlier. Nur knapp dahinter erreicht die Band Fragments den zweiten Platz. Hier trifft hochprofessionelle Jazzimprovisation auf Ambient Sound, Sänger Kilian Sladek "trägt die Münchner Musikszene mit", wie Robert Salagean unterstreicht. Aber alle Bands, nicht nur die zehn nominierten, auch nicht nur die 47 aus diesem Jahr, machen die Münchner Musikszene so einzigartig, überraschend und vielfältig, wie sie ist. Ihnen weiterhin eine Plattform zu geben, ist wichtig. Da sind sich alle einig.