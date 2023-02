Von Elisabeth Fleschutz

Wenn Xays Musik seinen Hörerinnen in schweren Phasen Ablenkung bringen kann, dann hat er sein Ziel erreicht. "Das kann ja auch ein Party-Song sein, einfach geile nostalgische R'n'B-Vibes." Nostalgische R'n'B-Vibes, das trifft seinen Stil richtig gut. Die Musik von XAY, bürgerlich Sah Rahim Abdullah, erinnert an US-amerikanischen R'n'B der 2010er, nur mit etwas mehr Autotune. Seine Vocals sind gefühlvoll und melodisch.

Xays musikalische Wurzeln liegen eigentlich woanders: Seine Mutter ist uigurische Folklore-Tänzerin und Lehrerin. Da es in ihren unterrichteten Tanzgruppen häufig weniger männliche als weibliche Besetzung hab, sprang Xay ein. Mindestens alle zwei Wochen fand man ihn bei Tanzauftritten auf Kulturveranstaltungen oder auf anderen Bühnen. Diese Musik mit R'n'B zu einem ganz eigenen Stil zu verbinden, ist für ihn ein wichtiges Ziel. "Ich bin anders aufgewachsen als viele meiner Klassenkameraden. Hip-Hop hängt viel mit Herkunft zusammen. Ich will, dass sich meine Herkunft, mit der ich mich oft alleine gefühlt habe, in meinem Sound widerspiegelt." Das stellt sich als Herausforderung heraus, da die Stile sehr unterschiedlich sind. "Ich muss sagen, dass es ziemlich schwer ist. Aber auch aus Respekt will ich dieser Entwicklung genug Zeit geben."

Xay fängt früh an, Musik zu veröffentlichen. Dabei arbeitet er eng mit befreundeten Musikern zusammen. Lange macht er zusammen mit dem Rapper Twotee Musik, später entwickeln sie sich in verschiedene Richtungen. 2022 veröffentlicht Xay sein Soloalbum "X.FILES" beim Sony-Label Gold League. Das Album verarbeitet die vergangenen zwei Jahre. Dazu gehörte auch, nach einer Trennung zu sich selbst zurückzufinden. "Ich will nur über Sachen schreiben, die ich tatsächlich erlebt habe."

Ein Blick auf sein Album und die Features zeigt, wie vernetzt er weiterhin in der Musikszene ist. Deutscher R'n'B wird auch von großen Labels oft gemeinsam mit Deutschrap gedacht, "aber es sind zwei verschiedene Welten, die man meiner Meinung nach unterscheiden muss". Das will Xay erreichen, indem er Angebote für R'n'B-Künstler und Künstlerinnen in Deutschland schafft, um sich auszutauschen. Gemeinsam mit der Sängerin Ria organisiert er Gelegenheiten, bei denen die R'n'B-Szene sichtbarer wird. Dazu gehört auch ein Konzert, das er am 18. Februar in der Milla spielen wird. Dabei sind langjährige Vertraute wie Saibou, aber auch der Newcomer Naj. Es ist Xays erstes offizielles Konzert in seiner Geburtsstadt München, obwohl er in anderen Städten schon als Opener für Künstler wie MoTrip spielte. Nur einmal trat er mit fünf Songs in einem Münchner Club während einer regulären Clubnacht auf. Er erinnert sich: "Das war ein richtig besonderer Moment. Dass da wirklich Leute nur wegen mir gekommen sind, die ich gar nicht kannte, die mich einfach hören und mit mir über die Musik reden wollten."

Xay

Stil: R'n'B

Besetzung: Sah Rahim Abdullah

Seit: 2015, solo seit 2020