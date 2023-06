Kein Platz für Seelenabfall: "Vandalisbin" verarbeiten auch Trennungen in ihren Songs, dabei ist aber auch immer eine Portion Witz und ausreichend Charme zu hören.

Von Melina Bäckmann

Eigentlich kennt man Helena Niederstraßer als Drummerin zahlreicher Bands: Cosma Joy, Tiger Tiger, den Bridgetones, Wildes oder Ennio. Für ihr eigenes Bandprojekt Vandalisbin legt sie die Drumsticks beiseite. Wie es sich anfühlt, auf Wolken zu tanzen und dabei im Regen zu stehen, zeigt die Band mit ihren einfühlsamen Songs über Liebe, Trennung und gesellschaftliche Probleme. Lieder mit einer unheimlichen Leichtigkeit, ohne dabei melancholisch oder jämmerlich zu sein.

"Sophiea" ist eines dieser Lieder, in dem Helena die schmerzhafte Erfahrung ihrer zweiten Trennung verarbeitet. Dabei ist aber auch immer eine Portion Witz und ausreichend Charme zu hören. Die soulige Umrahmung von Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug sorgen für den entsprechenden Groove.

Als Helena 15 Jahre alt war, bekam sie von ihrer Musiklehrerin eine Gitarre geschenkt. Eine herzliche Geste, die für Helenas musikalischen Weg entscheidend war. Später drängte Helena ihre Mutter darauf, auch Schlagzeugunterricht zu bekommen. Seitdem ist sie als Drummerin aktiv, bekam ein Stipendium für die Jazzschool in Pasing und absolvierte dort ihre Ausbildung. Mit ihren eigenen Songs hielt sie sich aber zurück und spielte diese lieber im "Kinderzimmer", sagt sie und lacht. Irgendwann reichte ihr das nicht mehr. Das größte Hindernis, als Sängerin auf die Bühne zu gehen, sei die Angst. "Ich bin so unsicher als Sängerin im Vergleich zum Schlagzeugspielen", sagt Helena, obwohl sie ansonsten sehr selbstbewusst auftritt.

Ihre Songs spielt sie zusammen mit Misha Kaznacheyeva und Sam Simons an den Keys. Beide lernte sie in der Jazzschool kennen. Den musikalischen Hintergrund der drei hört man in den Songs: Dominante Akkorde und jazzige Einwürfe des Keyboards zeichnen die Musik aus. Das Schlagzeug bleibt noch unbesetzt und wird vorübergehend von Simon Stewart gespielt.

Nach den ersten Konzerten mit ihrer neuen Band ist die Erleichterung groß. Die Angst mit den eigenen Songs auf der Bühne zu stehen, empfindet sie jetzt anders: "Ich finde es schön, eine Bühne, einen Raum für mich zu haben, was für mich auch nicht einfach war", sagt sie.

Vandalisbin

Stil: Soul / Funk / Pop

Besetzung: Helena Niederstraßer (Gitarre/Gesang) / Sam Simons (Keyboard) / Misha Kaznacheyeva (Bass) / Simon Stewart (Schlagzeug, vorübergehend)

Seit: 2023

Internet: https://www.instagram.com/vandalisbin/