Von Valentina Spangler

Wir kennen alle die Geschichten über Künstler, die sich während des Lockdowns trafen und endlich Zeit hatten, Musik zu machen. Stabat Kater entstand genau in dieser Zeit, die einem soziale Kontakte verwehrte. Für Korbinian Guggenmos und Boris Saccone war die Zeit der Pandemie und des Lockdowns wie ein neuer Weckruf ihrer Inspiration. "Ich habe das Gefühl, dass ich mich so wahnsinnig fallen lassen konnte", sagt Korbinian. Beide hatten den Drang, zusammen Musik zu machen. Und so trafen sie sich regelmäßig in Korbinians Studio, um ihre Songs zu produzieren. "Es ist eine Musik, die mir sehr entspricht. Es hat mir gefehlt, so eine Musik zu machen", sagt Boris.

Beide haben neben Stabat Kater noch andere Bands in der Münchner Musikszene. Boris spielt Bass bei Anne, eine Indie-Band aus München. Korbinian singt und spielt Gitarre in der Dream-Pop Band Clear Coast. Stabat Kater ist für beide ein Ausdruck, um ihren Gefühle wie Angst einen Raum zu geben. "Ich glaube, wir treffen so eine Düsterkeit, die ansteht oder so ist. Es hat mit allem Möglichen zu tun, wie zum Beispiel der Pandemie und Klimakrise", sagt Korbinian. Die Musik unter Stabat Kater ist die Musik, die beide machen können, wenn sie ehrlich sein dürfen.

"Wollen deinen Kopf nicht sehen", singt Boris in ihrem Song "Stein", der eine Mischung aus Post-Punk und Shoegaze ist. Harte Gitarrenakkorde, die sich nach hinten in Synthesizer-Klänge weiten. In ihrer ersten Single "Gelbe Ringe" ertönt Boris' Stimme leicht und gefühlvoll neben abwechselnden Gitarrentönen, die von Synthesizern unterlegt wird. Er singt: "Ihr habt Angst vor dem Versagen, deine Schuhe sind perfekt." Korbinian sagt: "Wir wollten es intuitiv und gefühlvoll einfangen. Die Düsterkeit, die wir vermitteln, ist unser Ausdruck."

Die beiden kennen sich, seitdem sie siebzehn sind und hatten bereits eine Band. Sie verloren sich aus den Augen und fanden sich 2021 musikalisch in Stabat Kater wieder. Was im Lockdown entstand, ist für die beiden heute nicht mehr wegzudenken und gibt ihnen eine Möglichkeit, ihre Gefühle zu vermitteln. Nach diesem Prinzip haben sie auch ihre erste Platte gestaltet. "Es ist meistens der erste oder zweite Take, den man auf der Platte hört", sagt Korbinian. Sie wollten ihre Musik intuitiv und echt einfangen. Die Platte soll am 24. März physisch erscheinen. Am 31. März veröffentlichen sie die digitale Version.

Stabat Kater

Besetzung: Korbinian Guggenmos (Backround-Gesang, Gitarre, Synthesizer), Boris Saccone (Gesang, Bass)

Stil: Post Punk, Shoegaze

Aus: München