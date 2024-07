Auf einmal war da ein Loch. Als die Corona-Pandemie Alessandro Valerio Ferrara erst einmal den Fußball nahm, entstand eine große Lücke. Der Zukunftsplan, die Leidenschaft, das liebste Hobby – weg. Zuvor widmete er seine ganze Jugend dem Fußball, mit dem Ziel, eines Tages als Profi zu spielen, sein Geld damit zu verdienen, wie zuletzt in der Regionalliga. „Ich war immer der, der zu spät auf die Geburtstage gekommen ist, ich war immer der, der als Erstes gehen musste, weil ich am nächsten Tag Training oder ein Spiel hatte.“

Das Ventil, das ihm in solchen Momenten oft half, war die Musik: Alessandro schrieb heimlich Texte – über seine Gefühle, über Exfreundinnen, über seine Gedanken und sein Leben. Diese Texte bekamen allerdings höchstens seine Schwestern zu sehen. Als er sich dann auch noch von seiner Freundin trennte, ging es ihm Ende 2021 gar nicht gut. Er ließ sich von einem guten Freund trösten – dem er dann, angetrunken, zum ersten Mal seine Songs zeigte. „Es hat ihn extrem berührt. Er meinte, dass ich eine Gabe darin habe, meine Gefühle aufs Papier zu bringen. Das war so befreiend, ich habe mich zum ersten Mal richtig verstanden gefühlt.“

Nach dieser Erfahrung wollte Alessandro, der sich als Musiker soulboii nennt, auch anderen Menschen seine Texte zeigen. Das erforderte einiges an Mut für ihn: Die Songs und Texte, die er bisher geschrieben hatte, waren alle sehr persönlich und eher melancholisch. Denn obwohl Alessandro, heute 23 Jahre alt, lange das Image als taffer Fußballer genoss, war er schon immer sehr sensibel und musikalisch veranlagt, sang im Schulchor oder auf langen Autofahrten nach Neapel mit seiner Familie.

Mit seinen sehr persönlichen Texten, die Gefühle beschreiben, die alle kennen, schafft soulboii Nähe – eine musikalische Umarmung für seine Hörer. „Jeder macht schwierige Phasen durch, aber niemand spricht darüber. Ich wollte nicht nur für mich selbst dieses Ventil schaffen. Menschen können meine Musik bewusst anhören, weil sie es gerade brauchen. Das gibt mir ein gutes Gefühl.“

Seit 2022 veröffentlicht soulboii seine eigenen Songs. Sie bewegen sich zwischen R&B und Hip-Hop, die Musik switcht von ruhigen Piano-Melodien zu tanzbaren House-Beats. Seine ersten Tracks produzierte er mit der Unterstützung seiner Familie in Berlin, doch mittlerweile entstehen seine Songs mit dem Producer-Duo Bitraid und Asano in München, die er über seine Schwester kennenlernte. Denn nicht nur seine Familie, auch seine Freunde unterstützen ihn. Dieser Zusammenhalt ist ihm auch sehr wichtig. „Es bringt mir nichts, auf der Nummer eins zu sein, aber dafür über Leichen gegangen zu sein. Ich werde nicht alleine mit mir selbst anstoßen, sondern ich will den Weg mit meinen Leuten machen. Und ich will auch, dass jeder auf dem Weg dahin seine Credits und seine Wertschätzung bekommt.“

Und auch sein restliches Team besteht deswegen aus Menschen, die ihm nahe stehen: Der Gründer seines Labels, 28 Records, ist ebenfalls ein guter Freund. Dadurch geht es immer um die Musik und ein gutes Gefühl, nicht um Geld, niemand setzt ihn unnötig unter Druck, sagt er. Unter seinen bisher veröffentlichen Songs sind nicht nur ruhige Tracks wie „Mogli“ oder „Lichtschalter“, sondern auch Feel-Good-Tracks wie „Schwabing 803“, in denen soulboii sich und das Leben feiert.

Viele seiner persönlichsten und eher traurigen Songs sind zwar fertig, aber noch nicht veröffentlicht. Bis vor kurzem hat er sich das noch nicht getraut: „Ich war immer der Gutgelaunte. Wie kommen die Leute damit klar, wenn sie die Wahrheit kennen? Wie komme ich damit klar, wenn ich weiß, dass alle wissen, wie ich mich fühle?“ Doch genau diese Songs sollen die Favoriten seiner Freunde und Familie sein, und er möchte sie auf jeden Fall bald veröffentlichen, sagt Alessandro. „Ich stehe zwar komplett nackt vor dir, wenn du meine Texte hörst, du kannst einmal durch mich durchschauen, aber inzwischen bin ich damit cool.“

Soulboii möchte nicht nur eine Schiene bedienen. Es gibt gute Tage, die man feiern kann, und schlechte Tage, an denen man viel nachdenkt – für beide Phasen liefert er die passende Musik. Mitte Juli hat soulboii seine „Oasis“-EP auf den gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht. In Zukunft möchte er auch mehr auf Italienisch singen, sagt er. Egal auf welcher Sprache: Es bleibt ehrlich und gefühlvoll.

soulboii

Stil: R&B

Besetzung: Alessandro Valerio Ferrara

Aus: München

Seit: 2022

Instagram: www.instagram.com/ssoulboii