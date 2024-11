Regenbogen und Musik. Das ist nicht neu. Eine Symbolik, die – ob als Zeichen für Toleranz oder als Metapher in den Lyrics – seit jeher wunderbar funktioniert und an der sich schon einige Musikerinnen und Musiker bedient haben. Judy Garland etwa, 1939, „Somewhere over the Rainbow“. Ein Pop-Klassiker, in dem sie über eine Gegend „irgendwo über dem Regenbogen“ singt, dort, wo „Träume wahr werden“.