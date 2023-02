In ihrer Kindheit hat Fortesa albanische Musik gehört - jetzt will sie mit R'n'B die musikalische Brücke aufrechterhalten.

Von Amelie Völker

Nachts. Allein im Auto. Vielleicht bei einer längeren Fahrt, mit viel Zeit zum Nachdenken. Zu solchen Situationen passt Fortesas Musik ganz wunderbar. "Diese Situation habe ich selbst schon getestet", sagt die Musikerin, die mit vollständigem Namen Fortesa Berisha heißt. "Ich glaube, meine Musik ist eine Musik, die du gut allein hören kannst. Wenn du deine introvertierteren Phasen hast. Wenn es sonst still ist und du die Musik wirklich fühlen kannst."

Fortesas Musik - das ist gefühlvoller, souliger R'n'B. Die Songstimmungen erinnern an Lana Del Rey. Wie bei dieser Künstlerin liegt auch bei Fortesa die prägnante Stimme atmosphärisch über sanften Beats. "Ich habe mich schon immer auf der Bühne zu Hause gefühlt", sagt Fortesa. Wenn man ihren Lebenslauf ansieht, so sind da verschiedene kreative Stationen: Theater-AG, Vorsprechen für ein Musical-Studium in den USA, Teilnahme bei "The Voice of Germany", Studium der Theaterwissenschaft an der LMU, Junges Resi, Auftritte in Filmen. Fortesa mag all diese Ausdrucksweisen. "An erster Stelle sehe ich mich als Künstlerin", sagt sie. "Songs zu schreiben und Musik zu kreieren ist allerdings meine größte Leidenschaft."

Sie sei mit sehr viel Musik aufgewachsen, sagt Fortesa. "Meine Mutter hat zu Hause immer gesungen und Musik gehört", sagt Fortesa. "Vor allem albanische Musik, das lief bei uns fast 24 Stunden am Tag. Meine Eltern wollten vielleicht auf diese Weise heimatverbunden bleiben." Fortesas Eltern flüchteten aus dem Kosovo nach Deutschland. Sie selbst wuchs in der Nähe von Stuttgart auf. Aber auch durch Musik bleibt sie ihren albanischen Wurzeln stets verbunden. "Das haben meine Eltern mir mitgegeben", sagt sie. "Da merkt man auch, was für Verbindungen Musik schaffen kann. Dass es eine universelle Sprache ist."

Auch sonst möchte sie eine Art musikalische Brücke aufrechterhalten: Bereits dieses Jahr ist ein Auftritt im albanischen Fernsehen geplant. "Ich sehe mich als internationale Künstlerin und ich würde gerne so viele Menschen mit meiner Musik erreichen, wie es geht", sagt Fortesa. "Und ich möchte andere Künstler dazu ermutigen, experimentell zu bleiben. Denn es muss schließlich nicht immer Mainstream-Musik sein."

Fortesa

Stil: R'n'B, Soul

Besetzung: Fortesa Berisha (Gesang)

Aus: München

Seit: 2019

Instagram: instagram.com/fortesawrld