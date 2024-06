„Bei meiner Mutter ist der Traum einer Musikkarriere mit der Zeit verblasst“, erzählt Dilruba. „Ich bin mit dem Traum aufgewachsen, habe ihn aber nie richtig ernst genommen.“ Also studierte sie Erziehungswissenschaften und konzentrierte sich auf eine andere Karriere. Die Zeit verflog. „Ich habe zwar ständig über die Musik nachgedacht, aber keine mehr gemacht.“ Dann wechselte sie doch den Job, steckte mehr Zeit in die Musik.

Ihr Genre bezeichnet sie selbst als New Soul oder Alternative R’n’B. Eine Stilrichtung, die im deutschsprachigen Mainstream mit Künstlerinnen wie Ayliva zwar gerade Fuß fasst, aber lange kaum wahrnehmbar war. Auch Dilruba schrieb bis vor ein paar Jahren nur auf Englisch. „Lyrics auf Deutsch zu schreiben, ist viel intimer. Das war anfangs eine große Herausforderung, aber ich fühle meine Musik seitdem viel mehr.“

Ihre Musik zeichnen üppige Harmonien und eine detailreiche Produktion aus. Stilmittel wie Riffs, Vibrato und Vocal Breaks lassen ihre Stimme hingebungsvoll und emotional klingen. In den Lyrics zeigt sie jedoch auch eine kühlere Seite, die klare Grenzen setzt: Willst eine Nacht mit mir allein/Dein Kummer, du und ich und Wein/Doch du siehst diesen Körper als selbstverständlich/Doch er ist mein.

Dilruba liebt es, zu lesen. Ihre drei bisher erschienenen Songs hat sie daher als Kapitel 1-3 veröffentlicht. Sie will in jeder Ballade kleine Geschichten erzählen, die gemeinsam einen Handlungsbogen bilden. Das ist in diesem Fall ein männlicher Protagonist, der in ungesunde Beziehungen verwickelt ist. In ihren nächsten Songs will sie auch die schönen Geschichten, die leichten Seiten des Lebens feiern.

Spielt sie Konzerte, nimmt sie gerne unveröffentlichte Songs mit, in denen sie sich ausprobiert. Dabei will sie trotzdem ihrem Sound treu bleiben. „Man wird gerade am Anfang sehr leicht beeinflusst.“ So pendelt Dilruba von kraftvoll und bluesy bis hauchig und weich, bleibt aber vor allem eins: persönlich. Dass ihr Nahbarkeit wichtig ist, zeigt sich auch bei der Wahl ihres eigenen Namens als Künstlernamen: „Ich will für meine Musik mit meinem Namen stehen.“

Dilruba

Stil: Alternative R’n’B

Besetzung: Dilruba Eler

Seit: 2023

Internet: https://www.instagram.com/itsdilruba/