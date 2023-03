Von Valentina Spangler

Sich nicht mehr wohlzufühlen an einem Ort, an dem man aufgewachsen ist, gehört wohl zum Erwachsenwerden. Niklas Pötzsch, Sänger der Band Paradise Parrots, wurde dies bei seiner Reise durch Südamerika richtig bewusst. Er war 2019 in Iquitos, einer Stadt in Peru, und musste aufgrund der Pandemie früher nach Deutschland zurückkehren. Für ihn war dies gebündelt mit Angst - die Angst davor, zu einem Ort zurückzukehren, an dem man sich nicht wohlfühlt. "Die Leute waren noch die gleichen, aber der Ort nicht", sagt Nik. Deswegen ging er in die Niederlande für ein Auslandssemester. Dort lernte er Andrea De Giorgi, einen Drummer kennen. Und 2022, nach der Rückkehr nach München, gründete er das Projekt Paradise Parrots.

Die Songs von Paradise Parrots nehmen einen mit in eine andere Welt. Gefühlvolle Gitarrenklänge, die einer peruanischen Melodie ähneln. Man stellt sich den Strand in Peru vor, an dem Nik die Lyrics für den Song "Roots" geschrieben hatte. Und schon setzt seine leichte Stimme ein: "Start trying just to fall into your roots" - versuche einfach, zurück zu deinen Wurzeln zu kommen. Man kann Niks Angst erkennen, die er verspürte, als er diese Lyrics so kurz vor seiner Rückkehr nach Deutschland schrieb.

Nik sagt: "Bis heute ist es der Song, der am meisten mit mir macht. Ich schrieb ihn, als Covid-19 startete, er erinnert mich an meine Wurzeln, daran, dass sie überall sein können." Schlagzeuger Andrea wiederum verbindet Paradise Parrots damit, dass es alles um ihn herum sein kann - von der Klimakrise über "Fridays for Future" oder einfach das Aufrechterhalten eines ausgestorbenen Vogels, dem Paradise Parrot.

Die Band möchte auch auf politische Aspekte aufmerksam machen, aber nicht politisieren. "Ich schreibe gerne Lieder über politische Themen wie Migration, Krieg und das suspekte Leben in einer so sicheren Blase", sagt Nik.

Die Band hat mittlerweile fünf ständige Mitglieder, vor 2022 und ihrer ersten Single "Roots" wechselten sich die Mitglieder immer wieder durch. Die Musiker stammen aus Brasilien, Italien, Indien und Österreich. Andrea sagt: "Nik ist der Schlüssel der Gruppe, und wir alle gemeinsam viben sehr harmonisch." Sie vereinen in ihrer Musik zwei Genres miteinander, man kann Indie-Einflüsse vernehmen, aber auch Art-Rock.

Paradise Parrots

Stil: Art-Rock

Besetzung: Arun Raschidy (Harmonica, Lead-Guitar), Andrea De Giorgi (Drums), Guilherme Dantas Pereira da Silva (Piano), Niklas Pötzsch (Vocals, Rythm-Guitar), Antonino Mistretta (Bass)

