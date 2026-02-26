Zum Hauptinhalt springen

SZ-Kolumne Typisch deutschEin Land, erklärt mit Bananen

Lesezeit: 2 Min.

Frutopie gefällig? Dann ab ans Bananenregal im Supermarkt.
Frutopie gefällig? Dann ab ans Bananenregal im Supermarkt.

In Münchens Obstregalen zeigt sich der deutsche Anspruch an Vielfalt. Das kann einen beim Einkaufen im Supermarkt überfordern – oder in neuen Gedanken fruchten.

Kolumne von Lillian Ikulumet

Wer in die Situation gerät, in einem Münchner Supermarkt Obst kaufen zu wollen, muss sich fühlen wie in einer Frutopie. Eine ganze Regalreihe, ohne Übertreibung, nur mit Bananen: Bio-Bananen, Fairtrade-Bananen, Bio- und gleichermaßen Fairtrade-Bananen, Discounter-Eigenmarken-Bananen, Premium-Bananen, Regionalsiegel-Bananen, Babybananen, lose Bananen, in Plastik verpackte Bananen. Alles andere als, nun ja, banal.

