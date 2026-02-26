Wer in die Situation gerät, in einem Münchner Supermarkt Obst kaufen zu wollen, muss sich fühlen wie in einer Frutopie. Eine ganze Regalreihe, ohne Übertreibung, nur mit Bananen: Bio-Bananen, Fairtrade-Bananen, Bio- und gleichermaßen Fairtrade-Bananen, Discounter-Eigenmarken-Bananen, Premium-Bananen, Regionalsiegel-Bananen, Babybananen, lose Bananen, in Plastik verpackte Bananen. Alles andere als, nun ja, banal.
SZ-Kolumne Typisch deutschEin Land, erklärt mit Bananen
In Münchens Obstregalen zeigt sich der deutsche Anspruch an Vielfalt. Das kann einen beim Einkaufen im Supermarkt überfordern – oder in neuen Gedanken fruchten.
Kolumne von Lillian Ikulumet
