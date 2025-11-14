Wenn Burda zur Bambi-Verleihung lädt, geht es um alle boulevardtauglichen Gefühle. Auch diesmal bieten Cate Blanchett und Co Rührung, Euphorie und Begeisterung – und ein prominenter Laudator liefert einen peinlichen Auftritt.

Der fallschirmgroße bunte Blumenstrauß ist Barbara Meier. Das Model bewegt sich am Donnerstagabend über den roten Teppich, indem sie das offenbar durchaus gewichtige Kleidungsstück immer wieder mit beiden Händen anhebt und sich samt Kleid zum nächsten Mikrofon wuchtet.