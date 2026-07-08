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GastronomieSpaghetti-Eis vom Sternekoch

Lesezeit: 2 Min.

Für Sternekoch Jan Hartwig und viele andere die kulinarische Kindheitserinnerung schlechthin: Spaghetti-Eis. Das besondere an seiner Version davon: die Erdbeersoße aus der alten Sorte Mieze Schindler.
Für Sternekoch Jan Hartwig und viele andere die kulinarische Kindheitserinnerung schlechthin: Spaghetti-Eis. Das besondere an seiner Version davon: die Erdbeersoße aus der alten Sorte Mieze Schindler. Robert Haas

Warum haben kulinarische Kindheitserinnerungen so oft mit Eis zu tun? Sternekoch Jan Hartwig und Alberto Ballabeni gehen der Frage nach und kredenzen eine limitierte Version eines Klassikers.

Von Jacqueline Lang

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Mittwochmorgen, der Himmel ist grau, Regen liegt in der Luft. Eigentlich nicht die besten Voraussetzungen für den Launch einer neuen Eiskreation. Aber andererseits: Eis geht doch immer. Erst recht, wenn es sich um ein Spaghetti-Eis handelt. Das nämlich ist, wie zahlreiche Kommentare auf Instagram zeigen, nicht nur für den Münchner Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig aus dem gleichnamigen Restaurant die Kindheitserinnerung schlechthin.

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