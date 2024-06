Für eine Gruppe in Allach ist der Fußballabend am Samstag ganz anders verlaufen als geplant. Das gemeinsame Grillfest auf dem Balkon eines Hauses am Martha-Näbauer-Platz endete für sechs Personen, bevor das EM-Achtelfinalspiel Deutschland gegen Dänemark überhaupt begonnen hatte: Ein Feuer brach aus, sechs Beteiligte wurden dabei leicht verletzt.