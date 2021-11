München:Polizei löst Party am Baldeplatz auf

Eine Gruppe feiernder junger Erwachsene hat es am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag mehrmals mit der Polizei zu tun bekommen. Etwa 50 Personen hatten sich am Abend mit Bierbänken am Baldeplatz niedergelassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Mehrere Polizeistreifen hätten die Anwesenden gegen 21 Uhr aufgefordert, den Platz zu verlassen - wegen Ruhestörung.

Gegen Mitternacht waren die Feiernden allerdings zurück und entzündeten ein Lagerfeuer auf der Grünanlage. Die Feuerwehr löschte das Feuer, die Polizei räumte den Platz. Dabei beleidigten mehrere Feiernde die Beamten, eine Frau schubste eine Polizistin. Die Polizei brachte daraufhin drei Partygänger zur Wache. Gegen 2.50 Uhr versammelten sich etwa 20 Personen aus der Gruppe vor dem Gebäude, um auf die Entlassung der drei zu warten.

Die Polizei schickte mehrere Einsatzkräfte, "um die Situation zu beruhigen", wie es im Polizeibericht heißt. Dabei habe ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Dachau versucht, aus einem Streifenwagen Gegenstände zu stehlen. Auch er wurde festgenommen und wegen versuchten Diebstahls sowie Beleidigung angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es entstand kein Sachschaden.