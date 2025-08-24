Überlegungen, wie der Münchner Flughafen besser an das Netz der Deutschen Bahn angebunden werden könnte, gibt es seit seiner Eröffnung im Erdinger Moos im Jahr 1992 so einige. Zu den spektakulärsten und auch am spektakulärsten gescheiterten gehören freilich die Pläne für den Bau einer Magnetschwebebahn zwischen dem Airport und dem Münchner Hauptbahnhof. Der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) gehörte zu den vehementesten Verfechtern des Transrapids und brachte seine Überzeugung pro Magnetschwebebahn in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Münchner CSU 2002 auf den Punkt: „Sie steigen in den Hauptbahnhof ein....“

Von der einst als deutsche Zukunftstechnologie gepriesenen Magnetschwebetechnik ist hierzulande nicht viel übrig geblieben. Wohl aber von Überlegungen, Hochgeschwindigkeitszüge am Flughafen Franz Josef Strauß halten zu lassen. Denn bis heute wird es als für eine Millionenstadt unwürdig erachtet, dass der Flughafen lediglich mit zwei S-Bahnlinien an die Münchner Innenstadt angebunden ist, mit denen Reisende mehr als 40 Minuten bis ins Erdinger Moos unterwegs sind. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Airport seit 2018, zumindest von Ostbayern aus, mit dem damals eingeführten überregionalen Flughafenexpress (Üfex) besser erreichbar ist.

Im Auftrag der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern (IHK) hat das Ifo-Institut Dresden in einer Studie untersucht, welche Auswirkungen ein Bahnhalt für Hochgeschwindigkeitszüge am Flughafen München haben könnte. Und für die Macher der Untersuchung ist klar: Ein neuer Bahnhof für Fernzüge im Erdinger Moos könnte nicht nur die Region Freising-Erding ökonomisch eklatant stärken, sondern würde für ganz Oberbayern einen Schub bedeuten – bis hinein in die Stadt München.

Die Ausgangslage für den Münchner Flughafen und die Region wird dabei als klarer „Standortnachteil“ beschrieben – etwa im Vergleich mit Deutschlands wichtigstem Airport in Frankfurt am Main, an dem im Jahr 2024 etwas mehr als 60 Millionen Reisende landeten oder abhoben. In München waren es etwas mehr als 40 Millionen. Im Gegensatz zu München verfügt der Frankfurter Flughafen über eine vollwertige ICE-Anbindung. Vom Fernbahnhof in Terminal 1 fahren in der Stunde mehrere Hochgeschwindigkeitszüge nach München, Berlin, Köln, Stuttgart und Hamburg ab. Damit gilt der hessische Airport verkehrstechnisch als einer der am besten angebundenen Flughäfen Europas und zentraler Verkehrsknotenpunkt in der Mitte Deutschlands, sowie als das Logistik-Drehkreuz für Luftfracht. Mehr noch, um den Airport haben sich zahlreiche Europazentralen globaler Konzerne angesiedelt, ebenso Hochschulen und weitere Bildungseinrichtungen.

Mehr als 40 Millionen Reisende sind im vergangenen Jahr am Münchner Airport gelandet oder von dort abgehoben. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Eine ähnliche Entwicklung sagen die Macher der Studie nach Auswertung zahlreicher Untersuchungen der vergangenen Jahrzehnte auch dem Münchner Airport voraus – immer unter der Bedingung, der Flughafen bekommt eine Fernverkehrsanbindung auf der Schiene. Denn Flughäfen hätten grundsätzlich einen signifikanten Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung einer Region, auch in Erding und Freising; durch eine Flughafenanbindung mit Fernzügen würde sich diese aber noch einmal deutlich beschleunigen.

Unternehmen, etwa am Lab-Campus, würden davon profitieren. Auch, wenn es darum geht, Fachkräfte anzuziehen. Denn wenn Menschen längere Strecken in kürzerer Zeit zurücklegen können, vergrößert sich der Radius, in dem sie Arbeit annehmen können. Erfahrungen aus anderen Städten zeigen dabei, dass viele Beschäftigte in der Großstadt wohnen bleiben, aber in weiter entfernten, ländlicheren Regionen Arbeit annehmen.

Allein eine Anbindung mit einer Hochgeschwindigkeitstrasse aber wird dauerhaft nicht ausreichen, um die gesamte Region Oberbayern wirtschaftlich stärken zu können. Damit ein Fernbahnhof am Airport sein volles Potenzial entfalten kann, so die Macher der Studie, „muss also in erster Linie dafür gesorgt werden, dass in der Region und darüber hinaus entsprechender Fernverkehr aufgebaut wird“. Und diese Linien den Airport auch erreichen können. Zusätzlich muss aus Sicht der Studienmacher aber auch der Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken in der ganzen Republik vorangetrieben werden, um in der Konkurrenz mit Kurzstreckenflügen bestehen und diese bestenfalls ersetzen zu können.

Eine verbesserte Anbindung des Flughafens an die Landeshauptstadt könnte aber auch positive Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt haben. Wenn Menschen ermöglicht wird, den Airport in nur etwa 15 Minuten aus dem Zentrum zu erreichen, etwa mit dem Fernzug vom Hauptbahnhof aus, könnten Kapazitäten auf der Stammstrecke frei werden. Bis dies der Fall ist, dürfte es aber noch einige Zeit dauern – und Reisende müssen weiterhin in die S-Bahn steigen, um ihren Flug an Deutschlands zweitgrößten Flughafen zu erreichen.