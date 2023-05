Regionale Bahnanbieter werden am Sonntagabend in den 50-stündigen Warnstreik treten.

Der 50-Stunden-Streik wurde abgewendet - aber nur bei der Deutschen Bahn. Drei regionale Zuganbieter in München und dem Umland werden trotzdem bestreikt.

Von Katharina Haase

Viele Pendler in und um München haben aufgeatmet. Der 50-Stunden-Streik bei der Deutschen Bahn, ursprünglich angesetzt von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstagnacht, 24 Uhr, ist in nahezu letzter Minute abgewendet worden, nachdem das Unternehmen und die Eisenbahngewerkschaft EVG einem Vergleich zugestimmt hatten.

Trotzdem sind nicht alle Streiks abgewendet: Fast alle Züge drei regionaler Anbieter fuhren nicht. Betroffen waren die Reisenden der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), der Bayerischen Regiobahn (BRB) und von Meridian. "Nicht einmal eine Handvoll Lokführer fahren", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft EVG. Etwa 300 Mitarbeiter seien im Ausstand.

Bei der Deutschen Bahn verlief der Wochenstart nach Angaben einer Sprecherin weitgehend normal. "Im Regional- und S-Bahn-Verkehr fahren wir stabil ohne nennenswerte Einschränkungen." Im Fernverkehr sollten am Montag etwa 90 Prozent aller Verbindungen bedient werden.

Bundesweit gibt es derzeit Verhandlungen über Tarifverträge bei Bahnunternehmen. Der ebenfalls auf 50 Stunden angesetzte Warnstreik bei der Deutschen Bahn wurde am Samstag abgewendet, nachdem sich Unternehmen und Gewerkschaft vor Gericht auf einen Vergleich geeinigt hatten.

Die drei Anbieter gehören zur Transdev GmbH, nach der Deutschen Bahn das zweitgrößte in Deutschland aktive Eisenbahn- und Busunternehmen. Trotz des geplanten Streikbeginns um 22 Uhr kann es Angaben der Verkehrsanbieter zufolge bereits am frühen Sonntagabend von 19 Uhr an zu ersten Einschränkungen kommen. Fahrgäste wurden gebeten, sich vorab über möglicherweise ausfallende Züge zu informieren.

Betroffen sind dabei alle Strecken der BOB von und in Richtung Bayrischzell, Lenggries und Tegernsee sowie die Meridian-Strecken von und nach Salzburg, Kufstein und Rosenheim. Ebenfalls bestreikt werden sämtliche BRB-Strecken von und nach Schongau, Ingolstadt, Eichstätt, Augsburg und Gessertshausen sowie die Strecken von und nach Ruhpolding, Füssen, Buchloe und Landsberg.