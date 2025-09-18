Wer mal selbst eine Münchner S-Bahn steuern möchte, der hat am Samstag die Gelegenheit dazu; zumindest gefühlt. Die „RoSi“ kommt ins Verkehrszentrum des Deutschen Museums. RoSi steht für „Rollender Simulator“. In einer Art Kastenwagen der Bahn, knallrot lackiert wie ein Feuerwehrauto, ist ein Original-Führerstand der S-Bahn nachgebaut. Der Simulator macht es möglich, über detailgetreue Strecken der Münchner S-Bahn zu fahren.
Schienenverkehr rund um MünchenBahn plant Totalsperrungen auf mehreren Strecken
In den nächsten Jahren sollen in der Region München und in Bayern viele marode Trassen von S-Bahnen und Regionalzügen saniert werden. Für Fahrgäste bedeutet das oft wochenlange Zugausfälle. Interne Pläne zeigen, um welche Linien es geht.
München:So sieht die Mega-Baustelle unter dem Hauptbahnhof aus
Münchens tiefste Baustelle ist hermetisch abgeschottet. Doch die SZ ist mit einem großen Sicherheitsrucksack hinabgetaucht in den Untergrund. Wie der neue Hauptbahnhof entsteht.
