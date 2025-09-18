Zum Hauptinhalt springen

Schienenverkehr rund um MünchenBahn plant Totalsperrungen auf mehreren Strecken

Lesezeit: 5 Min.

Das Schienennetz ist marode, auf vielen Strecken plant die Bahn deshalb größere Baustellen.
Das Schienennetz ist marode, auf vielen Strecken plant die Bahn deshalb größere Baustellen. (Foto: Florian Peljak)

In den nächsten Jahren sollen in der Region München und in Bayern viele marode Trassen von S-Bahnen und Regionalzügen saniert werden. Für Fahrgäste bedeutet das oft wochenlange Zugausfälle. Interne Pläne zeigen, um welche Linien es geht.

Von Klaus Ott

Wer mal selbst eine Münchner S-Bahn steuern möchte, der hat am Samstag die Gelegenheit dazu; zumindest gefühlt. Die „RoSi“ kommt ins Verkehrszentrum des Deutschen Museums. RoSi steht für „Rollender Simulator“. In einer Art Kastenwagen der Bahn, knallrot lackiert wie ein Feuerwehrauto, ist ein Original-Führerstand der S-Bahn nachgebaut. Der Simulator macht es möglich, über detailgetreue Strecken der Münchner S-Bahn zu fahren.

Zur SZ-Startseite

München
:So sieht die Mega-Baustelle unter dem Hauptbahnhof aus

Münchens tiefste Baustelle ist hermetisch abgeschottet. Doch die SZ ist mit einem großen Sicherheitsrucksack hinabgetaucht in den Untergrund. Wie der neue Hauptbahnhof entsteht.

SZ PlusVon Martin Mühlfenzl (Text) und Johannes Simon (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite