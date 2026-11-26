Als um Viertel nach Fünf ein Trupp von etwa zwanzig Polizisten die Schwanthalerstraße in der Münchner Innenstadt entlang rennt, wenden sich etliche Passanten neugierig um, ihre Augen verfolgen den Weg der Beamten. Es ist einer der wenigen Momente, in denen am späten Nachmittag und frühen Abend dieses Donnerstags auch ein größerer Kreis von Menschen bemerkt, dass hier wohl gerade ein Polizeieinsatz im Gange ist.

Im geschäftigen Feierabendbetrieb fiel es ansonsten kaum auf, dass im südlichen Bahnhofsviertel eine größere Kontrollaktion stattfand, bereits die zweite in diesem Jahr. Aufgeteilt in etliche Kleingruppen besuchten insgesamt rund 300 Beamte der Polizei und 100 weitere des Zolls diverse Läden, Geschäfte, Hotels, Kioske oder Shisha-Bars. Während sich Einsatzkräfte vor den Eingängen postierten, damit niemand rein oder raus kam, ließen sich Kollegen und Kolleginnen im Inneren Unterlagen zeigen, Dokumente, Bescheinigungen und anderes mehr. In einem mobilen Einsatzwagen des sogenannten „Bearbeitungstrupps“ konnten die Papiere gleich am Ort auf ihre Echtheit geprüft werden.

Schwarzarbeit, Drogenhandel, Geldwäsche waren die Schwerpunkte der Aktion. Zufällig wurden dabei auch noch andere Vergehen entdeckt. Im Hinterzimmer einer Shisha-Bar in der Adolf-Kolping-Straße beispielsweise fanden Zollbeamte ein Lager mit mutmaßlich unversteuertem Tabak. Und vor einer Gaststätte in der Schillerstraße durchsuchten Polizisten den Rucksack eines etwas renitenten Mannes und nahmen ihn vorläufig fest. Eine Bilanz der mehrstündigen Kontrolle, die sich bis in den späteren Abend hineinzog, wollten Polizei und Zoll am Freitagmittag bekannt geben.

Das Bahnhofsviertel gilt als ein Kriminalitätsschwerpunkt der bayerischen Landeshauptstadt. Im Sommer 2024 wurde deshalb eine Taskforce gegründet, um dort wieder für mehr Sicherheit und Ordnung zu sorgen. „Der Kontrolldruck soll groß sein“, erklärte Thomas Meister, der Pressesprecher des Münchner Zollamts.

Bereits am Dienstagnachmittag hatten rund 200 Polizei- und Zollbeamte etwa drei Stunden lang im südlichen Bahnhofsviertel kontrolliert. Ihr Fokus lag dabei auf arbeits- und steuerrechtlichen Vergehen sowie Verstößen gegen Aufenthalts- und Betäubungsmittelgesetze. Die Zollbeamten überprüften 30 Gewerbebetriebe sowie 68 Personen und stellten auf Anhieb 15 Vergehen hinsichtlich Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung fest. Weitere Sachverhalte werden noch geprüft.

Die Polizisten kontrollierten derweil 91 Personen, bei einer fanden sie eine geringe Menge Ecstasy. Außerdem zeigten sie einen Verstoß gegen das Lebensmittelrecht an, weil in einem Geschäft mehrere Kilogramm Kautabak und dutzendweise kleine Pakete mit Nikotinbeuteln versteckt waren. Die Aktion vom Dienstag sei freilich in erster Linie eine „Finte“ gewesen, sagte ein Polizeisprecher, um den verdächtigen Personenkreis danach erst einmal in Sicherheit zu wiegen.

Schon im April hatte es im südlichen Bahnhofsviertel eine umfangreiche Razzia gegeben, die als „die größte Kontrollaktion, die es in der Stadt jemals gab“ beschrieben wurde. Im Frühling waren rund 500 Beamte im Einsatz, 400 von der Polizei, 100 vom Zoll. Sie konnten sich damals recht unverdächtig rund um den Hauptbahnhof zusammenziehen, weil ein Champions-League-Fußballspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid am gleichen Abend eine erhöhte Polizeipräsenz erklärte. An diesem Donnerstag trafen sich die Einsatzkräfte auf der Theresienwiese.

Im April stieß der Zoll in fast jedem zweiten der etwa 80 besuchten Geschäfte auf ein Vergehen: Insgesamt wurden 23 Verstöße gegen Mindestlohnbestimmungen, 21 Fälle von Schwarzarbeit und 28 Fälle von illegaler Beschäftigung registriert. Die Polizei fand bei ihren Durchsuchungen die Rauschmittel Kokain, Khat, Marihuana und Lachgas sowie unter einem Ladentisch zudem eine Schreckschusswaffe. Es gab ein halbes Dutzend Festnahmen, unter anderem wegen offener Haftbefehle oder des Verdachts des Drogenhandels.