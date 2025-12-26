Es ist an der Zeit, ein paar Dinge grundsätzlich zu klären. Zum Beispiel die Assoziationen, die der Buchstabe C auslöst im Vergleich zum Buchstaben Z. Das C, so war in der Woche vor Weihnachten zu lernen, findet der Immobilienentwickler Matthias Ottmann sympathischer, weil es einfach weicher klinge als das Z. Unter anderem deshalb soll das Viertel rund um den Hauptbahnhof, Englisch: „Central Station“, künftig „Central Quartier“ heißen (sprich: ˈsentrəl kwar·tiir, also halb Englisch, halb Deutsch). Zentralquartier: Vermutlich hätte das tatsächlich ein wenig zackig geklungen.

Der Immobilienentwickler, dessen Firma gerade ein Haus in der Landwehrstraße revitalisiert (das „Landn“), hat die Suche nach einem neuen Begriff für die Gegend mit angestoßen, die als besonders bunt und belebt gilt, mitunter aber nicht als besonders sicher. Das Wort „Problem“ gilt inzwischen als eher unsympathisch. Der Verein, der sich gegründet hat, um das Gebiet freundlicher zu gestalten, spricht von einem „Chancenviertel“. Klingt weicher.

In der Gegend tut sich namensmäßig gerade einiges. Auf dem Gelände des einstigen Postbank-Gebäudes zwischen Bayer-, Paul-Heyse- und Schwanthalerstraße entsteht „The Verse“, an der Goethestraße Ecke Schwanthalerstraße „The Stack“. Der Vers und der Stapel: Namen, die beim Vermarkten helfen sollen – das gilt für Wohnprojekte und Bürogebäude mittlerweile gleichermaßen.

„Name it, claim it!“: Mit diesem Slogan warb die Kampagne für den neuen Quartiernamen um Einsendungen, also etwa: Benenne es, beanspruche es! Wer den Dingen einen Namen gibt, der setzt einen Rahmen. Wie weit das gehen kann, hat gerade US-Präsident Donald Trump vorgeführt, als er seinen Namen hinzugefügt hat beim bekannten Kulturzentrum in Washington D.C. – und das natürlich vorn: Das „Kennedy Center“ soll nun „Trump-Kennedy Center“ genannt werden. Aber zurück nach München.

Mehr als 600 Namensvorschläge gingen ein. Es gab Workshops. Ein Forschungsprojekt der TU München war auch involviert. Schließlich kürte eine interdisziplinäre Jury das sentrəl kwar·tiir als Sieger, wofür man fast schon dankbar sein muss angesichts dessen, dass fürs Werksviertel einst tatsächlich der Begriff Rost gehandelt wurde; als Abkürzung für „Rund um den Ostbahnhof“.

Häuser, Plätze, Straßen und ganze Viertel bewusst umzutaufen, ist eine vergleichsweise neue Erscheinung. Lange lief es andersherum: Das Volk sprach – und manche Begriffe etablierten sich. So wurde aus dem Karlsplatz der Stachus, aus dem Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße das Sechzgerstadion und aus der nächtlichen Sonnenstraße die Feierbanane. Ganz ohne Workshops, TU-Studien und interdisziplinäre Jurys.

Aufzuhalten ist der neue Trend aber wohl nicht mehr. Auch die Stadt hat ihn aufgegriffen. Als das Baureferat vor Weihnachten fünf neue Loungemodule an der Steinsdorfstraße im Lehel ans innenstadtnahe Isar-Ufer stellte, verkündete es stolz, mit diesen „Isarufersofas“ werde die „Praterpromenade“ noch schöner. In den kommenden Jahren soll das Projekt sukzessive fortgesetzt werden.