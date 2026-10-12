Von und nach Augsburg sollen von 2028 an viel weniger Züge ausfallen als bisher geplant. Wie die Pläne des Staatsunternehmens im Detail aussehen.

Viele Pendler, die mit dem Zug zwischen München und Augsburg unterwegs sind, können einstweilen wohl aufatmen. Die Deutsche Bahn (DB) nimmt ihre Streichpläne für zahlreiche Regionalzüge offenbar großteils zurück. Das ist aktuellen Unterlagen der DB Infrago zu entnehmen, der Schienennetzgesellschaft des Staatskonzerns DB.