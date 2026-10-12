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Nach heftigen ProtestenBahn nimmt Streichpläne für Münchner Regionalzüge weitgehend zurück

Lesezeit: 3 Min.

Die Regionalzüge zwischen Augsburg und München sind chronisch überlastet.
Die Regionalzüge zwischen Augsburg und München sind chronisch überlastet.
Foto: Johannes Simon

Von und nach Augsburg sollen von 2028 an viel weniger Züge ausfallen als bisher geplant. Wie die Pläne des Staatsunternehmens im Detail aussehen.

Von Klaus Ott

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Viele Pendler, die mit dem Zug zwischen München und Augsburg unterwegs sind, können einstweilen wohl aufatmen. Die Deutsche Bahn (DB) nimmt ihre Streichpläne für zahlreiche Regionalzüge offenbar großteils zurück. Das ist aktuellen Unterlagen der DB Infrago zu entnehmen, der Schienennetzgesellschaft des Staatskonzerns DB.

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