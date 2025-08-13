Zum Hauptinhalt springen

Unfall in MünchenBahnmitarbeiter erleidet 1000-Volt-Stromschlag auf Zugdach

Ein Bahmitarbeiter musste wegen eines Stromschlags ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild).
Ein Bahmitarbeiter musste wegen eines Stromschlags ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Eigentlich hatte der 53-Jährige den Strom am Zug abgestellt, um die Klimaanlage des Zugs zu überprüfen – doch dann kommt es zum Unglück.

Ein 52-jähriger Bahnmitarbeiter hat einen Stromschlag auf dem Dach eines Zugs erlitten. Er prüfte in einem Betriebswerk in München die Funktionsfähigkeit einer Klimaanlage, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Stromschlag mit 1000 Volt verletzte sich der österreichische Elektroniker demnach leicht. Er wurde den Angaben zufolge mit leichten Brandverletzungen an der Hand in ein Klinikum gebracht.

Bevor der Bahnmitarbeiter auf das Dach stieg, stellte der 52-Jährige den Strom demnach selbst ab. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Ein technisches Versagen könne nicht ausgeschlossen werden.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Umgang mit Bienen, Hornissen und Co.
:„Wespen niemals anpusten!“

Berater Hans Greßirer über ideales Ablenkfutter, die Frage, ob die Angst vor Hornissenstichen begründet ist – und wozu Wespen-Experten wie er einen Staubsauger einsetzen.

Interview von Sonja Niesmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite