„Gibt es hier etwas umsonst?“, fragt ein Mann seine Frau, als die beiden in der gastronomisch hart umkämpften Adlzreiterstraße an einer zehn Meter langen Schlange vorbeilaufen. Die ganze Isarvorstadt, so scheint es zu sein, möchte an diesem Samstagmittag ins Bageri, ein unscheinbares Café, das am ehesten wegen seiner Fassade auffällt: Efeu rankt bis ans Dach. Das ältere Ehepaar hat sich mittlerweile in die Schlange eingereiht. Der Bandwagon-Effekt: Was viele Menschen wollen, so denkt man, muss gut sein, und das Gute möchte man selbst auch haben. In der Schlange erfährt das Ehepaar, dass es hier zwar nichts umsonst, aber laut einigen aufgeregt Wartenden „die besten Zimt- und Kardamomknoten der Stadt“ gibt. Das muss natürlich überprüft werden.