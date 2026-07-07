Hitzestress bei Bäumen„So früh habe ich das noch nie gesehen“

Im Juni werfen Linden oder Buchen ihre Blätter ab? Waldreferent Ralf Straußberger vom Bund Naturschutz über hungernde Birken, warum der zwischenzeitliche Regen kaum hilft und was eine Embolie bei Bäumen bedeutet.

„So früh habe ich das noch nie gesehen“

Temperaturen um die 30 Grad stressen Pflanzen. Ralf Straußberger, Forstwissenschaftler und Waldreferent beim Bund Naturschutz, spricht von Verdursten, Verhungern und von Embolie, wenn er den Zustand mancher Bäume derzeit beschreibt. Der 60-jährige erklärt, warum manche Arten auf besondere Weise reagieren.