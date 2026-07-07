Zum Hauptinhalt springen

Hitzestress bei Bäumen„So früh habe ich das noch nie gesehen“

Lesezeit: 3 Min.

Menschen, die im Schatten Abkühlung suchen.
Menschen, die im Schatten Abkühlung suchen. IMAGO/Stipe Majic/IMAGO/Anadolu Agency

Im Juni werfen Linden oder Buchen ihre Blätter ab? Waldreferent Ralf Straußberger vom Bund Naturschutz über hungernde Birken, warum der zwischenzeitliche Regen kaum hilft und was eine Embolie bei Bäumen bedeutet.

Interview von Philipp Crone

SZ bei Google bevorzugen

Temperaturen um die 30 Grad stressen Pflanzen. Ralf Straußberger, Forstwissenschaftler und Waldreferent beim Bund Naturschutz, spricht von Verdursten, Verhungern und von Embolie, wenn er den Zustand mancher Bäume derzeit beschreibt. Der 60-jährige erklärt, warum manche Arten auf besondere Weise reagieren.

Zur SZ-Startseite

Gärtnern bei Hitze
:„Mehr Gießen muss nicht bedeuten, dass mehr Trinkwasser draufgeht“

Ein bisschen Gelassenheit im Umgang mit Pflanzen schadet nicht. Gartenbau-Experte Lutz Popp erklärt, welches Bewässerungssystem überzeugt und wo sich beim Gärtnern einer der wenigen positiven Aspekte des Klimawandels zeigt.

SZ PlusInterview von Johanna Feckl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite