Obwohl sie zeitlebens an einem Ort stehen, haben manche Bäume in München ein bewegtes Leben. Die einen wuchsen schon zu Napoleons Zeiten, andere mussten um ihren Platz kämpfen. Sechs Münchner Bäume und ihre Geschichten.

Knapp 1,7 Millionen Bäume hat das IT-Referat 2022 im Stadtgebiet von München erfasst. Einige von ihnen stechen heraus: Sie sind besonders selten, besonders alt oder besonders hartnäckig. Im Vorbeigehen übersieht man die einzigartigen Bäume leicht, dabei lohnt es sich, ihnen einen Besuch abzustatten.