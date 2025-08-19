Zum Hauptinhalt springen

Hitzeschutz in der StadtEinfach mehr Bäume pflanzen? Schön wär’s

Lesezeit: 4 Min.

Ein Springbrunnen unter Bäumen wie hier am Sendlinger Tor – da kann man sich an heißen Tagen gut erfrischen.
Ein Springbrunnen unter Bäumen wie hier am Sendlinger Tor – da kann man sich an heißen Tagen gut erfrischen. (Foto: Robert Haas)

Bäume tragen erheblich dazu bei, die Stadt an heißen Tagen herunterzukühlen. In München sollen deshalb Tausende zusätzlich gepflanzt werden. Doch das ist irre teuer und äußerst aufwendig. Und dann gibt es noch ein anderes Problem.

Von Anna Hoben

Wer an einem heißen Tag durch die Stadt spaziert, sucht meist instinktiv den nächsten Baum. Nicht nur wegen des Schattens als Schutz vor der Sonneneinstrahlung, sondern auch, weil es unter dem Blätterdach einige Grad kühler ist als etwa in einem Hausschatten. Dieser Effekt ist wissenschaftlich erwiesen: Bäume ziehen Wasser aus dem Boden und transpirieren, dadurch entsteht Verdunstungskälte. Wenn es darum geht, wie München sich an den Klimawandel anpassen kann, spielen sie also eine essenzielle Rolle.

