Eigentlich war die Sache am Mittwochnachmittag schon klar, die städtische Genehmigung für die Fällung von acht Bäumen an der Paul-Heyse-Straße 38 sollte demnächst rausgehen. Es war bereits der zweite Versuch der Grundstückseigentümer, eine Fällung zu erwirken. Den ersten hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) Ende September gestoppt. Aber auch diesmal nahm die Sache, die sich auf einer Fläche zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese abspielt, eine plötzliche Wendung.

An diesem Mittwochnachmittag klingelte nämlich bei einem Mitarbeiter der Lokalbaukommission (LBK) das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war eine Richterin des Verwaltungsgerichts München. Sie berichtete von einem Antrag auf Einstweilige Verfügung mit dem Ziel, dass die Stadt Baumfällungen vorerst nicht genehmige. Der städtische Mitarbeiter sagte zu, den Bescheid mit der Genehmigung zurückzuhalten.

Kurz zuvor, am selben Nachmittag, hatte ein Sprecher der LBK auf eine Anfrage der SZ noch mitgeteilt, es lägen „alle erforderlichen Informationen“ vor, „so dass der Bescheid erstellt werden kann“. Nun ist es am Verwaltungsgericht zu prüfen, ob die Fällgenehmigung tatsächlich erteilt werden darf.

Es ist ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang, der Fragen aufwirft, wie sich die Stadtverwaltung zu den Interessen eines Immobilieninvestors verhält. Und das Ganze steht in auch in einem größeren Kontext.

Das Thema „Bäume in der Stadt“ hat in der vergangenen Zeit rasant an Bedeutung gewonnen. Vor einem Jahr verschärfte der Stadtrat die Baumschutzverordnung mit dem Ziel, mehr Grün zu erhalten. Im Hitzesommer 2026 zeigte sich wie nie zuvor, welche Bedeutung Bäume für das Stadtklima haben - oder andersherum, wie unwirtlich es an hochverdichteten und versiegelten Orten ohne die kühlende Wirkung von Bäumen wird. Und vor gut einer Woche erst hat sich die Koalition im Stadtrat mit den Initiatoren des sogenannten Baumentscheids darauf geeinigt, dass künftig im innerstädtischen Bereich 1000 Bäume pro Jahr neu gepflanzt werden sollen, die meisten davon zusätzlich.

Auf der anderen Seite gehört es zum Leben, dass manchmal auch Bäume weichen müssen, etwa wenn sie krank sind – oder wenn sie einem Bauprojekt im Weg stehen. Und darum geht es an der Paul-Heyse-Straße 38, an der Ecke zur Pettenkoferstraße.

Das Hamburger Immobilienunternehmen HIH Invest Real Estate will das Bürogebäude abreißen und ein neues errichten. Es hatte dafür auch schon eine Baugenehmigung, inklusive Fällerlaubnis. Doch dagegen klagte der Naturschutzverband Wildes Bayern und bekam nach einer Niederlage vor dem Verwaltungsgericht in der zweiten Instanz vom VGH vorläufig Recht. Am 28. September setzte das Gericht die Baugenehmigung vorläufig außer Kraft.

Eine in Teilen mit KI generierte Visualisierung zeigt, wie die das neue Gebäude an der Pettenkoferstraße und Paul-Heyse-Straße aussehen soll. HIH Projektentwicklung

Es dauerte nur knapp drei Wochen, da ging bei der LBK ein neuer Antrag ein, auf eine „Einzelfällgenehmigung“, also losgelöst vom Neubauvorhaben, stattdessen, „um die Sanierung der Tiefgarage zu ermöglichen“, wie die LBK mitteilt. Was aus Sicht der Behörde offenbar auch für sich genommen ein überzeugender Grund war – ganz unabhängig von der VGH-Entscheidung.

Dabei hatte das Gericht schon entschieden, dass die LBK, die für den Vollzug der Baumschutzverordnung zuständig ist, bei Entscheidungen über Fällgenehmigungen auch andere Fachbehörden wie die Untere Naturschutzbehörde einbeziehen könne. Der VGH ging im Eilverfahren auch schon auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Sanierung der Tiefgarage und Baumfällungen ein: „Ein Rückgriff“ auf die Baumschutzverordnung „mit der Argumentation, es sei einem Grundstückseigentümer unzumutbar, auf bauliche Maßnahmen (wie die Sanierung der TIefgarage, d. Red.) zu verzichten, kommt nicht in Betracht“.

„Ich bin fassungslos, dass unser Anwalt in höchster Not die Fällgenehmigung stoppen musste“, sagt Christine Miller, Vorsitzende des klagenden Verbandes Wildes Bayern. „Was bewegt eine Behörde, so zu entscheiden?“ Ihr Anwalt Maximilian Schmid von der Kanzlei Schönefelder Ziegler erklärt: „Es entsteht der Eindruck, dass die LBK gemeinsame Sache mit dem Investor macht und vollendete Tatsachen schaffen will.“ Wenn die Bäume für die Tiefgaragensanierung weichen müssten, so die Überlegung, wäre auch ein wesentlicher Klagegrund gegen die Baugenehmigung beseitigt.

Es sind Aussagen, aus denen sich schwere Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung lesen lassen. Die SZ hat bei Stadtbaurätin Elisabeth Merk nachgefragt, wie sie das Agieren der ihr unterstellten LBK bewertet und ob sie in dem Einzelfällantrag einen Versuch sieht, die VGH-Entscheidung zu umgehen. Merk lässt über eine Sprecherin mitteilen, sie werde „zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehende Stellungnahme abgeben“, da es sich um ein laufendes Verfahren handele.

Der Investor, die HIH Real Estate, lässt über einen Sprecher mitteilen, der aktuelle Fällantrag sei „unabhängig vom weiteren gerichtlichen Verfahren zum Bauvorhaben“. Vielmehr müsse man die Bäume entfernen, weil die darunter liegende Abdeckung der Tiefgarage „schadhaft“ sei. „Uns ist bewusst, dass der Erhalt des innerstädtischen Baumbestands eine hohe Bedeutung hat“, schreibt der HIH-Sprecher. Zugleich gelte es zu vermeiden, dass die Tiefgarage durch das stetig eindringende Niederschlagswasser weiteren Schaden erleide.

Man habe geprüft, ob man die Bäume ausgraben und dann wieder einpflanzen könne, „das ist aber wegen des überwiegend schlechten Vitalitätszustands der Bäume nicht zielführend“. Stattdessen plane man, als Kompensation im Innenhof „neue und hochwertige Bäume“ zu pflanzen.