Es sind drei mächtige Bäume, Eschen, mehr als 100 Jahre alt, die Stämme haben Umfänge zwischen zwei und fast drei Metern. Einer dieser Bäume ist gut zu sehen von der Straßenecke Königin-/Ohmstraße aus. Seine Äste ragen über das Privatgrundstück Königinstraße 24 hinaus über den Fußweg. Die anderen beiden stehen dahinter im Hausgarten, der direkt an den Englischen Garten grenzt.