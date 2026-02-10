Es sind drei mächtige Bäume, Eschen, mehr als 100 Jahre alt, die Stämme haben Umfänge zwischen zwei und fast drei Metern. Einer dieser Bäume ist gut zu sehen von der Straßenecke Königin-/Ohmstraße aus. Seine Äste ragen über das Privatgrundstück Königinstraße 24 hinaus über den Fußweg. Die anderen beiden stehen dahinter im Hausgarten, der direkt an den Englischen Garten grenzt.
Streit um Eschen auf Münchner GrundstückSind diese Bäume eine Gefahr oder verdienen sie Schutz?
Baum-Krimi an der Königinstraße: Ein Hauseigentümer will drei alte Eschen fällen lassen – und bekommt dafür eine Genehmigung von der Stadt. Ein Verein will das jedoch verhindern. Nun muss ein Gericht entscheiden.
Von Sebastian Krass
