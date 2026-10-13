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Bauprojekt an der Paul-Heyse-StraßeGericht verbietet Fällung von Bäumen – weitere Niederlage für Stadt München

Lesezeit: 3 Min.

Das Gebäude an der Paul-Heyse-Straße soll saniert und erweitert werden.
Das Gebäude an der Paul-Heyse-Straße soll saniert und erweitert werden.
Foto: Robert Haas

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres setzt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bereits genehmigte Baumfällungen im Eilverfahren aus. Ein größeres Bauvorhaben nahe der Theresienwiese wird aber auch aus einem anderen Grund vorerst gestoppt.

Von Sebastian Krass

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Dritte Niederlage für Stadt München beim Thema Baumschutz: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat im Eilverfahren die Baugenehmigung für ein größeres Vorhaben an der Paul-Heyse-Straße 38 gekippt – und damit auch die geplante Fällung und das Stutzen von je vier Bäumen. Das Gericht verwarf damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München, das in erster Instanz eine Klage des Naturschutzverbandes Wildes Bayern e.V. gegen die von der Lokalbaukommission (LBK) erteilte Baugenehmigung abgewiesen hatte.

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