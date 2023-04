Lange Wartezeiten vor dem Frei- oder Hallenbad gehören der Vergangenheit an. Ab sofort können Tickets für alle Bäder der Stadtwerke München (SWM) online erworben werden. Im vergangenen Sommer war das aufgrund der Corona-Pandemie bereits in allen Freibädern möglich; nun wurde das Angebot auch auf die Hallenbäder ausgeweitet. "Wir freuen uns, dass wir bei der Digitalisierung unseres Bäderangebots nun den nächsten Schritt umsetzen, der noch mehr Flexibilität für unsere Badegäste bringt", sagen Nicole Gargitter und Clara Kronberger, SWM Bäderleitung.

Der Kauf des Tickets ist in wenigen Schritten erledigt: Die Homepage https://m-baeder-tickets.swm.de aufrufen, mit M-Login anmelden oder neu registrieren, Kauf bestätigen und schließlich QR-Code am Drehkreuz im Freibad beziehungsweise am E-Ticket-Wechselautomat im Hallenbad scannen. Die Bezahlung kann sowohl per Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay oder SEPA-Lastschrift erfolgen.