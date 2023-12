Weihnachtsbäckerei in der Backstube der Firma Rischart: Produktentwickler Frank Hochstätter und Unternehmenschef Magnus Müller-Rischart (rechts).

Bei Rischart läuft die Produktion von Stollen und Plätzchen auf Hochtouren. Trotz der teuren Rohstoffe werde an den Rezepten nichts verändert, sagt Konditormeister und Geschäftsführer Magnus Müller-Rischart. Das hat allerdings seinen Preis.

Von Catherine Hoffmann

Ein Hinterhof in der Buttermelcherstraße, mitten im Glockenbachviertel. In dichtem Takt fahren Lieferwagen mit frischen Backwaren von Rischart ein und aus, um die 19 Geschäfte in München mit Brot, Kuchen und Weihnachtsplätzchen zu versorgen. Unter einem Glasdach befinden sich auf 800 Quadratmetern Bäckerei und Konditorei. Obwohl es bereits 9 Uhr ist, herrscht reges Treiben.