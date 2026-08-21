Magnus Müller-Rischart über das Münchnerische, um das er sich sorgt, den Bedarf an Sandwiches, die umsatzschwächsten Tage der Woche – und über die Frage, wie man seinen Namen richtig ausspricht.

Für Magnus Müller-Rischart stand früh fest, dass er den elterlichen Betrieb übernehmen würde. Seit 2009 leitet er die Münchner Großbäckerei Rischart nun in der fünften Generation. Gegründet wurde sie von seinem Ur-Urgroßvater Max Rischart Senior 1883. Vor anderthalb Jahren eröffnete die Firma ihre Zentrale an der Münchner Theresienhöhe in einem opulenten Bau mit riesigen Glasfronten und einer 8000 Quadratmeter großen Produktions- und Logistikfläche. Nicht ohne Stolz zeigt der 47-Jährige groß gewachsene Bäcker- und Konditormeister die hochmoderne, helle Backstube, die auf mehrere Etagen verteilt einer Backfabrik gleicht. Displays zeigen die Mengen der Backzutaten an, Teige rollen auf langen Förderbändern, aber die Brezenhälften werden immer noch von Hand bestrichen und in Schnittlauchröllchen getaucht.