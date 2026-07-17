DER TAG IN MÜNCHEN
Wenn der Badesee so warm wie eine Badewanne ist Die Isar und Münchens Seen werden immer wärmer – nun haben sie Rekordwerte erreicht. Warum das für Fische gefährlich ist, aber auch für Badende. (SZ Plus)
München baut Millionen-Radweg – und entfernt ihn nach kurzer Zeit wieder Weil Autos und Busse im Stau stehen, soll der erst vor wenigen Monaten geschaffene Fahrradweg an der Lindwurmstraße wieder weichen. Die Radfahrer-Lobby zürnt: Wird hier die Sicherheit der Radler geopfert? (SZ Plus)
- Radweg für Autos entfernt: Hier wird die Verkehrswende zurückgedreht – von einem grünen Oberbürgermeister (SZ Plus)
Nach Verboten: Wasserverbrauch in München gesunken Keine Planschbecken füllen, keine Gärten bewässern, nicht das eigene Auto waschen: Um Wasser zu sparen, hat München zu Verboten gegriffen. So war der Effekt am ersten Tag danach.
Vom Glück, eine gefüllte Regentonne zu haben Um Wasser zu sparen, hat München Verbote erlassen. Wirken sie? Wie die Menschen in den Schrebergärten über die Runden kommen und was in den Auftragsbüchern der Poolbauer steht.
Das Tor zur Hölle liegt in Sendling-Westpark Frauenrechtlerin, Vorkämpferin für die Armen – und dann das: Luise Kiesselbach hat diesen Tunnel als Namenspatronin nun wirklich nicht verdient. Beobachtungen zum Verkehrsdesaster in Münchner Süden.
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