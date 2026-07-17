Wie gefährlich es ist, dass Münchens Badeseen Rekord-Temperaturen erreicht haben, warum die Stadt einen Millionenradweg baut, um ihn nach kurzer Zeit wieder zu entfernen, ob die Verbote zum Wasserverbrauch etwas bewirkt haben und mehr.

Das sind die Nachrichten des Tages

DER TAG IN MÜNCHEN

Wenn der Badesee so warm wie eine Badewanne ist Die Isar und Münchens Seen werden immer wärmer – nun haben sie Rekordwerte erreicht. Warum das für Fische gefährlich ist, aber auch für Badende. (SZ Plus)

München baut Millionen-Radweg – und entfernt ihn nach kurzer Zeit wieder Weil Autos und Busse im Stau stehen, soll der erst vor wenigen Monaten geschaffene Fahrradweg an der Lindwurmstraße wieder weichen. Die Radfahrer-Lobby zürnt: Wird hier die Sicherheit der Radler geopfert? (SZ Plus)

Nach Verboten: Wasserverbrauch in München gesunken Keine Planschbecken füllen, keine Gärten bewässern, nicht das eigene Auto waschen: Um Wasser zu sparen, hat München zu Verboten gegriffen. So war der Effekt am ersten Tag danach.

Vom Glück, eine gefüllte Regentonne zu haben Um Wasser zu sparen, hat München Verbote erlassen. Wirken sie? Wie die Menschen in den Schrebergärten über die Runden kommen und was in den Auftragsbüchern der Poolbauer steht.

Das Tor zur Hölle liegt in Sendling-Westpark Frauenrechtlerin, Vorkämpferin für die Armen – und dann das: Luise Kiesselbach hat diesen Tunnel als Namenspatronin nun wirklich nicht verdient. Beobachtungen zum Verkehrsdesaster in Münchner Süden.

WEITERE NACHRICHTEN

Deutschland-Tour ab Oktober: Bob Dylan kommt in die Olympiahalle

Polizei: Rüstungsfirma KNDS mit Drohne ausspioniert? Mann in München festgenommen

Feuerwerk im Olympiapark: „Sommernachtstraum“ mit 150 Drohnen

Kapazitätsgrenze erreicht: Tierheim schlägt Alarm: Der Wildtierschutz stößt an seine Grenzen

MÜNCHEN ERLESEN

Festival in München : „Fermentation ist eine gute Metapher für gesellschaftlichen Wandel“ Fermentieren liegt im Trend. Mit dem Festival „Fermenting Souls“ wollen die Veranstalter die traditionelle Technik, Lebensmittel haltbar zu machen, weiter ins Blickfeld rücken. Interview von Jacqueline Lang ...

Schlagpartner von Alexander Zverev über Wimbledon-Finale : „Im ersten Satz habe ich gemerkt, dass er auch nervös war“ Als Schlagpartner von Alexander Zverev war Matthias Bachinger beim Wimbledon-Finale dabei. Wie der einstige Profi-Tennisspieler das Finale erlebte – und wieso während der Turnierwochen Fußballspielen besonders wichtig war. SZ Plus Von Thomas Becker ...

UNSER FREIZEITTIPP

Viktualienmarkt : Fünf Marktstände, an denen man richtig gut frühstücken kann Ob türkische Eierspeisen, italienische Panini oder französische Galettes – auf dem Viktualienmarkt gibt ganz unterschiedliche Frühstücksoptionen. Eine kleine Auswahl. Von Jacqueline Lang ...

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