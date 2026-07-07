Vor dem kleinen Backsteinhäuschen sammeln sich vor allem Familien und Hundebesitzer. Während Kinder über die Wiesen toben und Hunde ausgelassen durch den Park flitzen, genießen die Erwachsenen ihre Getränke in entspannter Atmosphäre. Die sportlichsten unter den Gästen können sich außerdem seit Kurzem Bälle ausleihen, die stellen die Betreiber des neuen Treffpunkts am Luise-Kiesselbach-Platz kostenlos zur Verfügung. Aber egal, ob nun sportlich oder gemütlich: Das Backsteinchen ist für alle da.

Es vereint damit, was dem Viertel bislang gefehlt hat: urbane Stimmung und Natur. Durch die unmittelbare Nähe zum Mittleren Ring und den angrenzenden Park treffen hier zwei Welten aufeinander, Pflanzenkübel und der Maibaum in Sichtweite werden durch Graffiti und Fässer ergänzt – und schaffen einen spannenden Kontrast zwischen Großstadtflair und grüner Oase. Die gemischten Tische und Stühle sind farbenfroh, und rund um das Häuschen laden einige Schattenplätze zum Verweilen ein. Bei starker Hitze lohnt es sich aufgrund des großen Andrangs allerdings, schnell zu sein, um noch einen Platz im Schatten zu ergattern. Zum Glück gibt es im Park aber auch zwei Brunnen, an denen man sich abkühlen kann.

Das Backsteinchen ist das neueste Projekt der Steinke-Schwestern: Zuvor hatten die beiden fünfeinhalb Jahre das Café Steinchen in Laim betrieben, zwischenzeitlich auch die Zwischennutzung Perle ganz in der Nähe. Ihre neue Bleibe wurde ursprünglich als Kiosk- und Toilettenhäuschen für die Trambahn gebaut, danach beherbergte es einige Jahre einen Motorradclub – nun soll es ein Treffpunkt fürs Viertel sein. Lässt man den Blick an einem schönen Sommertag schweifen, hat man das Gefühl: Die Idee geht auf.

Bestellt wird, wie im Café Steinchen, direkt an der Ausgabe, hier holen sich Gäste Getränke sowie Kuchen oder kleinere Snacks bei freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Wissen sollte man vorm Bestellen allerdings eines: Kartenzahlung ist erst ab 10 Euro möglich.

Das kleine Backsteinhäuschen war, bevor es die Steinke-Schwesternübernahmen, ein Klohäuschen und ein Motorradtreff. Catherina Hess

An kleinen, runden Tischen können Besucher rund um das Backsteinchen Snacks und eine große Auswahl an Getränken genießen. Catherina Hess

Zu essen gibt es vor allem Süßes wie verschiedene, täglich wechselnde Kuchen (4,50 Euro pro Stück), aber – das ist jetzt im Sommer wichtig – auch Steckerleis (ab 2 Euro). Herz- und schmackhaft sind dagegen die Nacho-Chips mit frischer Tomatensalsa (4,70 Euro). Dazu vielleicht eine Beauty-Schorle? Der Spritz auf Basis von Guave und Litschi schmeckt jedenfalls nicht nur gut, er macht auch optisch etwas her: eine Scheibe Limette, reichlich Eis, in schönem Altrosa (7,90 Euro).

Drinks und Snacks sind aber nur das eine. Wie schon in all ihren anderen Locations wollen Laura und Alexa Steinke nämlich auch aus dem Backsteinchen einen Ort machen, der mehr ist als nur ein x-beliebiges Café oder die nächstbeste Bar. Zwar sind am Luise-Kiesselbach-Platz vorerst keine Veranstaltungen geplant, mit dem Angebot, Liegestühle und Bälle zu mieten, wollen die Schwestern aber doch einen Mehrwert bieten, der über Kaffee und Kuchen hinausgeht. Ihr neues Maskottchen: eine Krähe. Die hat, wie ebenfalls schon im Steinchen Künstler-Freund Lion Fleischmann auf dem Toilettenhäuschen verewigt.

Und wer sich erinnert, dass doch auch mal von einer Dachterrasse die Rede war: Die kommt noch, vermutlich aber erst im nächsten Jahr. Dann wollen die Steinke-Schwestern das Backsteinchen auch noch um einen überdachten Wintergarten erweitern, für Schlechtwettertage. Bei strahlendem Sonnenschein ist das Backsteinchen aber schon jetzt einmal mehr ein Kleinod, nur eben jetzt in Sendling-Westpark.

Backsteinchen, Luise-Kiesselbach-Platz 1B, Öffnungszeiten: bei gutem Wetter Montag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr, sonntags von 14 bis 22 Uhr.