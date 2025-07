Der Start war – freundlich ausgedrückt – eher holprig. Als das neu eröffnete Backstage im Januar 1991 in einer Turnhalle in Fürstenried das allererste Konzert organisierte, da seien gerade mal 17 Menschen erschienen, erinnert sich Hans-Georg Stocker, einst Mitgründer und heute Geschäftsführer des Münchner Kulturzentrums. „Es war der totale Flop.“

Doch von diesem Fehlstart ließen sich Stocker und Co. nicht abschrecken. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelten sie das Backstage zu einer der bedeutsamsten Veranstaltungsstätten in der Stadt – und, so der Geschäftsführer, zum „wichtigsten Kulturzentrum der Rock- und Popmusik in Deutschland“. Wobei das Backstage in all der Zeit nicht nur mehrmals umziehen musste, unter anderem von Fürstenried an die Helmholtzstraße und weiter an den heutigen Standort beim S-Bahnhof Hirschgarten. Sondern das Kulturzentrum blieb auch stets ein von Zukunftsängsten geplagtes Provisorium. Bis jetzt.

Denn nun soll auf dem Gelände an der Friedenheimer Brücke das „endgültige Backstage“ entstehen, wie es Stocker bei einer Pressekonferenz zum Start des Festivals „Free & Easy“ formuliert. Konkret ist geplant, die sogenannte Arena im Osten des Geländes in eine Multifunktionshalle für 3500 bis 4000 Gäste um- und auszubauen – „also eine Größe, wie es sie in München noch braucht“, sagt Stocker.

Das geplante neue Backstage-Gelände im Überblick. (Foto: MKNG Architektur/Backstage Concerts GmbH)

Nördlich davon soll auf der jetzigen Schotterfläche ein Parkhaus mit 375 Stellplätzen entstehen, im Osten und Süden der neuen Spielstätte sind unter anderem ein Sportplatz, ein Biergarten, öffentliche konsumfreie Grünflächen, ein Konferenz- und Veranstaltungssaal sowie ein unterirdischer Techno-Club angedacht. Überdies sehen die Pläne des Münchner Büros MKNG Architektur vor, die bestehenden Bauten im Westen des Backstage-Areals – also das Werk, den Club und die Halle – mit Gründächern zu überbauen. Aus ökologischen Gründen, aber auch des Lärmschutzes wegen.

„Die Vision steht“, verkündet Stocker. Ihm zufolge hat die Stadt eine Bauvoranfrage für das Projekt bewilligt – wiewohl hiergegen bei Gericht bereits Klagen eingegangen seien, wie er einräumt. Nun sei das „sehr sportliche Ziel“, bis zum Herbst den Bauantrag einzureichen, sagt Architekt Michael Iking. „Wenn wir bis Weihnachten die Genehmigung vorliegen haben, könnten wir nächstes Jahr Ostern mit dem Umbau beginnen.“

Zunächst sollen dabei Schallschutzwände und die neue Multifunktionshalle entstehen. Sie sei nicht nur für Konzerte gedacht, so Stocker, sondern auch für Lesungen, Ausstellungen, Tagungen und Kongresse. „Wenn es optimal läuft, könnten wir die Halle ab Spätherbst 2026 nutzen“, hofft der Backstage-Chef. Insgesamt werde der Umbau des Kulturzentrums vermutlich drei Jahre dauern, glaubt Architekt Iking. Die Kosten, um dem Backstage den „Weg in die Endgültigkeit“ zu ebnen, liegen laut Stocker bei geschätzten 35 Millionen Euro. „Das ist vergleichsweise wenig, weil wir hier vor allem im industriellen Standard bauen.“

Und dennoch stellt es eine enorme Summe für das Backstage dar, das anders als die meisten Kulturzentren der Stadt ohne staatliche Förderung wirtschaftet. Die Lage in der Branche sei aktuell schwierig, betont Stocker auch mit Blick aufs „Free & Easy“, wo der Eintritt zu den Konzerten, Partys, Vorträgen und Kinoabenden traditionell kostenlos ist. „Wir mussten wirklich überlegen, ob wir uns so ein Festival noch leisten können.“

Schließlich sei es seit Ostern „rapide nach unten gegangen“, sagt der Backstage-Chef. So habe man allein in dieser Zeit mehr Konzertabsagen verzeichnet als üblicherweise in einem ganzen Jahr. Hinzu komme die Sparpolitik im Rathaus, von der das Kulturleben in der Stadt besonders stark betroffen sei. Und so mutmaßt Stocker: „Vielleicht stehen wir schon mit einem Bein im ganz großen Kulturtod.“

Und dennoch will man im Backstage nun den großen Schritt wagen vom Provisorium zur Dauerlösung in Form einer „nachhaltigen Event-Location“. Voraussetzung hierfür ist Stocker zufolge zum einen ein „Umdenken im Planungsreferat“ gewesen. Zum anderen sei das Backstage inzwischen Eigentümer des kompletten Areals an den Gleisen, nachdem man im Frühjahr die bis dahin angemietete Fläche im Westen des Geländes erworben habe. Laut Grundbuchamt lag der Kaufpreis bei vergleichsweise günstigen 155 000 Euro. „Jetzt gehört das ganze Gelände, wo das Backstage steht, uns“, betont Stocker. „Das macht die Planungen deutlich einfacher.“

Bei allem Optimismus und aller Begeisterung ob der Umbaupläne weiß der Geschäftsführer aber auch, dass bis zur Umsetzung noch einige Hürden zu nehmen sind. Das betreffe nicht nur die Finanzierung, „denn das Geld haben wir natürlich nicht im Sparstrumpf“. Sondern auch beim Dauerstreitthema Lärmschutz gebe es nach wie vor keine Einigung mit der Büschl-Gruppe, die nördlich des Backstages eine umfangreiche Bebauung auf dem Areal der Paketposthalle plant. Man sei jedoch in Gesprächen, berichtet Stocker. „Und ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres sagen können, dass wir uns geeinigt haben. Und im Idealfall haben wir dann auch die Finanzierung in der Tasche.“