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Klassik im BettenhausMit Bachs „Goldberg-Variationen“ auf die Federkernmatratze

Lesezeit: 2 Min.

Weiche Kissen, gedimmtes Licht und dazu live Bachs Musik: zwei sehr entspannt wirkende Gäste bei den „Goldbettvariationen“ im Bettenhaus Bähren.
Weiche Kissen, gedimmtes Licht und dazu live Bachs Musik: zwei sehr entspannt wirkende Gäste bei den „Goldbettvariationen“ im Bettenhaus Bähren.
Foto: Benjamin Ganzenmüller

Das Hidalgo-Festival bringt Bachs Klassiker unter den Einschlafmusiken in ein Bettenhaus. Doch geht diese ungewöhnliche Konzertidee wirklich auf?

Kritik von Rita Argauer

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Endlich landet man tatsächlich in einem Bett. Es ist bequem, weich, ein paar Kissen, mit denen man sich einrichten kann, ein angenehm kühler Luftzug, gedimmtes Licht – und dazu drei Live-Musikerinnen (zwei Geigen und ein Cello), die den Klassiker unter den Einschlafmusiken spielen: Bachs „Goldberg-Variationen“. „Goldbettvariationen“ hat Hidalgo, das Münchner Festival für junge Klassik, diesen Abend im Bettenhaus Bähren in der Lindwurmstraße dann auch ganz passend genannt. Ort, Musik und Geschehen frei assoziiert zum diesjährigen Festivalmotto „Pause“.

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