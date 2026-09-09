Endlich landet man tatsächlich in einem Bett. Es ist bequem, weich, ein paar Kissen, mit denen man sich einrichten kann, ein angenehm kühler Luftzug, gedimmtes Licht – und dazu drei Live-Musikerinnen (zwei Geigen und ein Cello), die den Klassiker unter den Einschlafmusiken spielen: Bachs „Goldberg-Variationen“. „Goldbettvariationen“ hat Hidalgo, das Münchner Festival für junge Klassik, diesen Abend im Bettenhaus Bähren in der Lindwurmstraße dann auch ganz passend genannt. Ort, Musik und Geschehen frei assoziiert zum diesjährigen Festivalmotto „Pause“.