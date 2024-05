Als ihre Eltern in der Maiandacht beten, bringt Sabrina L. heimlich ein Kind zur Welt und tötet das Neugeborene in der Toilette. Nun wurde sie verurteilt.

Von Susi Wimmer

Im Sitzungssaal B 177 brausen kirchliche Orgelklänge auf. Es ist der Handyklingelton von Sabrina L.s Vater. Wenig später wird die 1. Jugendstrafkammer am Landgericht München I die 20-Jährige wegen Totschlags an ihrem neugeborenen Baby zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilen. Die junge Frau habe sich "in einem engen Familienverbund mit konservativ-katholisch geprägtem Wertegefüge" in einem Dilemma befunden. "Sie hatte Angst, das Bild der Familie in der Öffentlichkeit zu beschädigen." Deshalb steckte sie den Säugling in die Toilette und drückte die Spülung.