In New York gehören jüdische Delis – kurz für Delikatessen – ganz selbstverständlich dazu. Manche – wie Katz’s Delicatessen oder Barney Greengrass – haben längst Kultstatus erreicht, lange Schlangen inklusive. Und auch wenn das Babka als Middle Eastern Deli mit dem kleinen Kühlschrank, in dem es Hummus und Salate in kleinen, bereits abgepackten Schälchen auch zum Mitnehmen gibt, nicht mit den Kühltheken und angebotenen Speisen besagter New Yorker Delis mithalten kann: Ein Laden, wie es ihn nun in der Montgelasstraße in Bogenhausen gibt, hat München bislang gefehlt.

Foto: Johannes Simon Foto: Johannes Simon Das Babka ist der neuste Streich von Jörg Moehring, der bereits seit Jahren zwei Restaurants mit israelischer Küche betreibt: das Nana Meze & Wine sowie das Nana Eat & Run.

Lange hat er direkt neben dem jetzigen Babka seine Produktionsküche betrieben. Weil der kleine Gastbereich ungenutzt blieb, übernahmen zwei seiner Angestellten: Shiri Liran und Pnina Ben Yehuda. Die beiden verkauften dort Backwaren wie die namensgebende Babka. Nachdem dann klar war, dass Moehring die Montgelasstraße 17 übernehmen würde, um daraus eine Art Tagesbar zu machen, war schnell klar, dass die beiden mit ihrer Backstube mitziehen würden.

Fragt man Moehring, dann ist das Babka ein Ort, an dem man einfache Hausmannskost in schickem Ambiente bekommt. Tatsächlich sieht man dem Laden an, dass sich hier jemand Gedanken über die Einrichtung gemacht hat: viel dunkles Holz, auffällige Deckenlampen, dazu Wände, die in hellem Rosa und einem kräftigen Aubergine-Ton gestrichen sind. Die Wand, an der die Tische stehen, hat zudem ein abstraktes Muster verpasst bekommen, das die Farben des Raumes aufgreift.

Foto: Johannes Simon Foto: Johannes Simon Alles wirkt stimmig und stylish und dabei doch einladend.

Womöglich liegt es aber auch an Liran, Ben Yehuda und ihrem Personal: Der Umgang mit den Gästen ist herzlich, viele scheint man längst zu kennen. Etwas, das Moehring bestätigt: Hier komme die jüdische Community zusammen, es sei wie ein „familiäres Heimkommen“. Gleichwohl betont der Gastronom, der selbst weder Jude noch Israeli ist, sei das Babka ganz bewusst ein Ort für alle Münchnerinnen und Münchner: „Ich freue mich, wenn sich das komplett öffnet.“ Das Babka soll damit ein Ort für Bat Mizwas wie Day Drinking gleichermaßen sein. Letzteres soll laut Moehring von nun an einmal im Monat stattfinden.

Überhaupt gefällt Moehring die Idee der fließenden Übergänge: Unter der Woche sperrt das Babka seine Türen um 8 Uhr auf. Dann gibt es erst einmal Kaffee von der Schweizer Rösterei Turm, dazu Croissants (ab 3 Euro), Bagels mit Eiersalat, Thunfisch oder Lachs und Frischkäse (ab 6 Euro) und hausgemachte Limonaden (je 6 Euro). Vor allem die Sorte Kiwi-Kalamansi schmeckt vorzüglich. Dazu erwärmte Mini-Babka (6 Euro) – und es ist ein guter Start in den Tag.

Shakshuka gibt es im Babka gegen einen kleinen Aufpreis mit Feta, Spinat oder Lammhackfleisch. Foto: Johannes Simon

Von 11 Uhr an gibt es dann auch alles andere, was auf der Karte steht. Zum Beispiel den Babka-Teller mit Hummus und drei Mezze nach Wahl. Wie wäre es zum Beispiel mit Salaten aus schwarzen Linsen und Süßkartoffeln, Roter Bete und Walnuss oder Rotkraut, Mandeln und Koriander? Dazu wird, na klar, Pita gereicht. Einziger Wermutstropfen: Das ist nicht selbst gebacken. Das würde, heißt es, die Kapazitäten der kleinen Backstube übersteigen. Freitags gibt es nämlich nicht nur Babka und allerlei andere süße Backwaren, sondern immer auch ofenfrische Challa, jenen Hefezopf, der zum Sabbat gereicht wird (5 Euro). Vorbestellungen scheinen ratsam: Beim Besuch am Freitagvormittag ist die Nachfrage groß.

Was noch auf der Karte steht: gerösteter Blumenkohl oder geröstete Aubergine mit Tahin (je 9 Euro), Burekas, verschieden gefüllt (je 12 Euro) und Shakshuka (13 Euro). Die Grundlage bilden immer Tomate, Paprika und Ei, wahlweise kann man gegen einen kleinen Aufpreis Feta, Spinat oder Basar, also Lammhack, dazu bestellen (zwischen 2 und 6 Euro). Die Portionen eignen sich, wie üblich in der israelischen oder jüdischen Küche, zum Teilen.

Pünktlich zu Chanukka Anfang Dezember soll es laut Moehring außerdem Latkes, also kleine frittierte Kartoffelpuffer, geben. Überhaupt soll das Babka ein Ort sein, in dem jüdische Feiertage zelebriert werden. Oder vielleicht auch: das Leben generell.

Wer es eilig hat, kann sich im Babka auch für daheim eindecken: Die Mezze sowie auch die Babka und andere Kuchen sind zum Mitnehmen abgepackt, dazu stehen Wein, Kaffee und andere israelische Produkte im Regal. Viel schöner ist es jedoch, es sich an einem der kleinen Tische gemütlich zu machen und von dort dem Stimmengewirr zu lauschen: wie sich die Betreiberinnen und die Gäste angeregt auf Hebräisch unterhalten und zum Abschied fröhlich Shabbat Shalom rufen. Es ist vor allem diese gelebte Selbstverständlichkeit, die das Babka zu einer Bereicherung für München macht.

Babka, Montgelasstraße 17, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag 8 bis 20 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr. Eine Öffnung auch sonntags ist in Planung.