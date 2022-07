Unter dem Motto "Runter vom Bürostuhl, rein in die Sportschuhe" sind Teilnehmer aus etwa 1100 Firmen an den Start gegangen.

Beim bisher letzten "B2 Run" im Jahr 2019 waren 30 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 1500 Firmen am Start gewesen. Einen neuen Rekord hat das Feld bei der Neuauflage am Dienstag nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz zwar verpasst. Aber immerhin gingen nach Angaben des Veranstalters Infront B2Run GmbH rund 25 000 Teilnehmer aus etwa 1100 Firmen auf den knapp sechs Kilometer lange Rundkurs durchs Olympiagelände, der auch für Hobbyläufer problemlos zu schaffen war. Zeitversetzte Startphasen unter dem Motto "Runter vom Bürostuhl, rein in die Sportschuhe" hatten zur Folge, dass es nur kurze Wartezeiten und ausreichend Platz zum Laufen gab. Beim Zieleinlauf ins Olympiastadion durch das Marathontor war Tim Ramdane Cherif von der Waytowin GmbH mit einer Zeit von 17:11 Minuten der schnellste Mann. Bei den Frauen überquerte Ingalena Heuck-Schömburg von der SKFV BMW Group nach 18:52 Minuten als Schnellste die Ziellinie. In der gemischten Teamwertung lagen die fünf Läuferinnen und Läufer der Olympiapark München GmbH mit 1:43:18 Stunden vorn. Für alle, die es gemächlicher angehen lassen wollten, war ein eigener Startbereich für Nordic Walker eingerichtet.