Eine stopft die dreckige Wäsche gerade in die Maschine, nebendran holt einer seine frischen Klamotten aus der Trommel, da sind schnell ein paar Sätze gewechselt: Seit wann wohnst du hier? Wo machst du deine Ausbildung ? Ist dein Chef auch so nervig wie meiner? Und was hast du so am Wochenende vor?

Seit jeher sind Waschküchen hochgradig soziale Orte, im besten Fall schaffen sie sogar ein Gefühl von Gemeinschaft. „Ist es sinnvoll, Waschmaschinen immer in dunklen Kellerräumen aufzustellen?“, fragt Simone Burger also. Natürlich nicht, findet die SPD-Stadträtin. Deshalb mache man das hier anders. „Das Waschcafé kommt aufs Dach.“

Burger spricht an diesem Dienstag im Oktober auf einem kleinen Fest anlässlich des Neubaus von 141 Appartements für Auszubildende an der Leibengerstraße, direkt neben dem S-Bahnhof Riem. Um Burger herum hämmert und rumpelt es. Der Bau, den die kommunale Münchner Wohnen errichtet, ist noch mitten im Werden. Simone Burger spricht auch in ihrer Funktion als Vorsitzende des Azubiwerks München, dessen Aufgabe es ist, günstigen Wohnraum für Auszubildende zu beschaffen und zu vermieten.

Mit Gesamtkosten von 27,2 Millionen Euro rechnet die Münchner Wohnen. Foto: Stephan Rumpf

Jörg Franzen, Geschäftsführer der Münchner Wohnen, Stadträtin Simone Burger und Personalreferent Andreas Mickisch (rechts) auf der Baustelle des Azubiwohnheims in Riem. Foto: Stephan Rumpf

Mehr als 300 solcher Appartements hat das Azubiwerk schon, in zwei Anlagen am Innsbrucker Ring in Ramersdorf und am Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach. Mit der für Ende 2027 geplanten Fertigstellung in Riem kommt eine weitere hinzu. Auch in Freiham ist noch ein städtisches Azubi-Heim geplant.

Die 18 Quadratmeter großen und voll möblierten Wohnungen in Riem werden sehr günstig sein. „450 Euro warm im Monat, das ist sensationell, und das kann man sich auch als Azubi leisten“, sagt Andreas Mickisch, Personalreferent der Stadt. Zwei Drittel der Wohnheimplätze an der Leibengerstraße werden an städtische Nachwuchskräfte vergeben, ein Drittel vergibt das Azubiwerk an Auszubildende aus anderen Betrieben.

Allerdings ist es auch ein Projekt, das die Stadt viel Geld kostet. Mit Gesamtkosten von 27,2 Millionen Euro kalkuliert die Münchner Wohnen, 19,7 Millionen davon kommen aus dem städtischen Haushalt, den Rest trägt das kommunale Wohnungsunternehmen selbst. Auf die Nutzfläche von 3560 Quadratmetern heruntergerechnet sind das gut 7600 Euro pro Quadratmeter, ein enormer Wert für ein Gebäude, das für einfaches und vorübergehendes Wohnen gedacht ist.

„Heute würden wir es billiger machen.“

Der hohe Preis fürs Azubiwohnen war auch vor drei Jahren ein Thema, als der Stadtrat das Projekt beschloss. Damals waren sogar noch höhere Kosten prognostiziert, nämlich 35,9 Millionen Euro. Das sei „nicht effizient“, monierte die CSU, man stimme nur zu, „weil das Verfahren schon so weit fortgeschritten ist“.

Tatsächlich liefen die Planungen für das städtische Grundstück damals schon seit vielen Jahren. In einer Zeit, als es in der Stadt noch keine Haushaltsnot gab und viele Projekte mit höchsten Ansprüchen geplant wurden.

Das Azubi-Heim an der Leibengerstraße, geplant vom Münchner Büro Grassinger Emrich Architekten, etwa wird den Effizienzhausstandard 40 (EH40) erfüllen, eine Art Goldstandard der Energieeffizienz, der einen extrem hohen technischen Aufwand bedingt. Weil das Grundstück keinen Anschluss an das Fernwärmenetz hat, wird das Wohnheim mit einer eigenen Wasser-Wasser-Wärmepumpe geheizt, für die 16 Meter tief ins Grundwasser gebohrt werden musste. Außerdem bekommt das Gebäude neben dem Waschraum auch einen Dachgarten, der sicher schön für die Bewohnerinnen und Bewohner wird, aber die Baukosten nach oben treibt. Auch Nistkästen und weitere Artenschutzmaßnahmen realisiert die Stadt an dieser Stelle.

„Heute würden wir es billiger machen“, sagt Jörg Franzen, der Vorstandsvorsitzende der Münchner Wohnen zu dem Thema. Beim Energiestandard zum Beispiel hat die Stadt von EH40 auf den immer noch sehr guten, aber deutlich günstigeren EH55-Wert umgestellt.

Ein Vorzeigeprojekt für junges Wohnen

In den drei Jahren seit dem Stadtratsbeschluss hat die Münchner Wohnen zwar eine erhebliche Kostensenkung auf jene 27,2 Millionen Euro erreicht, etwa indem sie einen Generalunternehmer mit dem Bau beauftragt hat. Kostensenkend sind auch die kleinen Badezimmer, die komplett vormontiert angeliefert und ins Gebäude geschoben werden.

Aber warum wurde in dem langen Zeitraum nicht auch an den Standards gespart, um Kosten zu senken? Dafür, sagt Franzen, sei es zu spät gewesen. „Man kann bei solchen Projekten nicht alle sechs Monate die Gleise umstellen“, erläutert er. „Allein die europaweite Ausschreibung für den Generalunternehmer mit einem ganzen Leistungskatalog dauert ungefähr ein Jahr.“ Und Baubeginn war schon im vergangenen Jahr.

Bei dem ganzen Geld soll es nun wenigstens ein Vorzeigeprojekt für junges Wohnen werden. Neben der Waschküche auf dem Dach gibt es als soziale Orte auch Gemeinschaftsküchen im Gebäude. Und Jörg Franzen will schauen, ob sich Platz für einen Kicker oder einen Billardtisch findet. „Da müssen wir noch mal reden, ob die Münchner Wohnen das sponsern kann.“