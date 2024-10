Die Zahl der Lehrlinge in der Baubranche hat sich im Vergleich zu den Vorjahren halbiert, dabei bräuchten die Betriebe dringend Nachwuchs. In der Lehrwerkstatt der Münchner Innung zeigt sich, was Azubis motiviert – und warum es ein Irrglauben ist, dass ein Studium immer der bessere Weg ist.