In einer Kirche im Landkreis München hat sich ein in München wohnender 40-jähriger Dieb bedient. Mit einem selbstgebastelten Werkzeug soll er am Mittwochnachmittag den Opferstock der katholischen Pfarrkirche Sankt Andreas in Aying inmitten eines ummauerten Friedhofs geplündert haben. Pech für ihn nur, dass ihn Zeugen bei seinem unchristlichen Treiben beobachtet hatten. Als er das unter Denkmalschutz stehende Kirchengebäude verlassen wollte, hielten sie ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beute betrug nach Angaben der Polizei sieben Euro und acht Cent.